Правда или ложь? Нива и Фольксваген делали прототип совместно
Пляжный джипчик на основе ВАЗ-2121 назывался как и известная модель — Bora.
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В 1995 году на ВАЗе создали забавный внедорожник Бора на основе Нивы. Пластиковый кузов, алюминиевая пространственная рама, открытый верх… Поначалу машину хотели поставлять в Южную Америку, затем переориентировались на Ближний Восток.
Впрочем, симпатичная Бора годилась как для активного отдыха, так и для поездок по сельской местности. Однако дальше пары опытных образцов дело не пошло.
Да, кстати, с Фольксвагеном опытный образец не связан ничем, кроме совпадения названия.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что означала буква «Т» на рычаге АКП Чайки?
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Фото: из архива автора
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