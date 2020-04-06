Новые быстрые шины: экспресс-тест

Высокоскоростные спортивные шины Toyo Proxes TR1 заменят две модели — T1R и DRB.

Чтобы проверить в деле шины Toyo Proxes TR1, «За рулем» слетал в Малайзию, где созданы идеальные условия для теста: автодром Формулы-1 и сильнейшие дожди, каких больше нет нигде.

У новой шины эффектный асимметричный рисунок протектора. Канавки в центральной части словно нарезаны самурайским мечом. В резиновой смеси высокое содержание диоксида кремния (силики), а также использован активный полимер. Это не только обеспечивает высокое сцепление на мокрой дороге, но и снижает сопротивление качению. Брекер с нитями корда спирального плетения обещает превосходную управляемость.

Летние шины TOYO PROXES TR1: 1. Слой брекера с нитями корда спирального плетения обеспечивает хорошую управляемость на сухом и мокром покрытиях. 2. Применение металлокорда с высокой прочностью на растяжение улучшает управляемость и повышает курсовую устойчивость. 3. Наполнитель придаёт бортам дополнительную жёсткость, из-за чего чётче становится отклик на повороты руля, повышается надёжность и ресурс шины.

При изготовлении новинки используется технология АТОМ. Протекторный слой наматывается на каркас узкой лентой, как нитка на катушку, потому у него отсутствует традиционный поперечный двухслойный стык.

Материалы по теме Шины по размеру: зачем переплачивать за низкий профиль?

Секрет автодрома Сепанг — в шероховатом асфальте гоночного трека: он обеспечивает великолепный «зацеп», но покрышки «грызёт» в лоскуты. Шины держат великолепно! Электронные помощники на тестовой БМВ М3 уходят на перекур даже в скоростных виражах. Ни намека на проскальзывание. Кажется, едешь 50 км/ч, а на спидометре уже 120 км/ч.

Через пару часов набежал малайзийский ливень. То, что нужно! На старт-финишной прямой мы организовали два упражнения — переставку и торможение в пол с 80 км/ч. На мокрой дороге электроника вмешивается мягко и ненавязчиво, как и должно быть у «зажигалки» М3. Шины ведут себя предсказуемо. Чрезмерных корректирующих действий рулём после смены полосы не требуется. А как протектор после многочисленных заездов? Критичного износа нет.

Toyo Proxes TR1 уже в продаже. Всего доступно 57 типоразмеров от 14 до 20 дюймов.

Индексы скорости: V (до 240 км/ч) и W (до 270 км/ч).

7 главных принципов выбора летних шин — тут.

Всегда помогут в непредвиденной ситуации браслеты противоскольжения.

Фото: Toyo