Короткий тест на память: как включали понижайку на Волге-«догонялке»?

Любопытно, что аналогичный режим был и на Чайке, только обозначали его иначе.

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«Догонялку» ГАЗ‑23, представлявшую собой 21‑ю Волгу с восьмицилиндровым мотором и автоматической коробкой передач от Чайки ГАЗ‑13, оснащали указателем, показывающим включенный режим АКП.

При этом символ «П» означал включенный режим «Пониженная передача»: его рекомендовалось использовать на длинных спусках, а также для пуска мотора при буксировании или толкании.

Любопытно, что на Чайке аналогичный режим движения обозначали символом «Т» — «Торможение двигателем».

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какая связь между Волгой ГАЗ-21 и катерами завода «Красное Сормово»?

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Фото: из архива автора