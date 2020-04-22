«Спальня» в Ларгусе — идея читателя — журнал За рулем

«Спальня» в Ларгусе — идея читателя

Если ваш автомобиль семиместный, длина импровизированной «кровати» будет максимальной. И багаж перекладывать не придется!

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

Материалы по теме
Lada Largus после 130 000 км: всё, что (не) сломалось в нем
Предлагаю удобный вариант трансформации салона семиместного Ларгуса.

Складываем спинки сидений второго ряда и поднимаем подушку, пока тыльная сторона спинки не займет горизонтальное положение. Фиксируем это положение с помощью, например, свернутой в рулон куртки или одеяла. Аналогично поступаем с третьим рядом. Пространство между сиденьями и багажник заполняем скарбом. Если вещей не хватает, зазор между рядами прикрываем листом фанеры размером 500×700×6 мм.

Длина спального места получается максимальной, и багаж не нужно перекладывать, если необходимо поменять место ночлега.

Д. Разуваев, Санкт-Петербург

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.


Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Схема: Д. Разуваев

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA Largus (9)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Большой салон. хорошо лазит по сугробам, не швыряет не кидает. хорошо входит в повороты. движок вроде неплохой кпп включается понятно.чётко.

Недостатки:

плохое качество сборки отдельных элементов куча недоделок (конструктивных, инженерных — см комментарий) нет элементарных вещей (свойственных коммерческой машине и функциям) жрёт бензин 10л/100 км это вы считаете нормально для условно коммерческой машины?? (а тем более для личной? Вы серьезно? что...

Комментарий:

выдана машина произведена в ноябре 2019 года. Служебная. новая. казалось бы езди и радуйся? комплектация не дешевая. НО: никаких бардачков под рулем водителя. только пассажирский замок зажигания — неделю езжу пытаюсь попасть. инженеры сами пробовали его в работе почему ключ надо вращать в руке ,...

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...