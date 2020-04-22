Если ваш автомобиль семиместный, длина импровизированной «кровати» будет максимальной. И багаж перекладывать не придется!

Предлагаю удобный вариант трансформации салона семиместного Ларгуса

Складываем спинки сидений второго ряда и поднимаем подушку, пока тыльная сторона спинки не займет горизонтальное положение. Фиксируем это положение с помощью, например, свернутой в рулон куртки или одеяла. Аналогично поступаем с третьим рядом. Пространство между сиденьями и багажник заполняем скарбом. Если вещей не хватает, зазор между рядами прикрываем листом фанеры размером 500×700×6 мм.

Длина спального места получается максимальной, и багаж не нужно перекладывать, если необходимо поменять место ночлега.

Д. Разуваев, Санкт-Петербург

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.

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Схема: Д. Разуваев