Число зараженных коронавриусом (COVID-19) по всему миру перешагнуло отметку в 2,3 млн человек. Болезнь обнаружена в 185 странах. Погибших немало, но еще больше тех, кто справился. В том числе и пожилых.

Флавио Бриаторе

Итальянский бизнесмен, бывший босс команды Benetton и руководитель Renault в «Формуле-1», переболел в декабре прошлого года, еще до того, как было заявлено о вспышке неизученной болезни. «У меня была очень высокая температура, боль в легких и одышка. Это продолжалось десять дней. Мой доктор не мог понять, что происходит, — рассказал 69-летний миллионер в интервью телеканалу La7. — Медики провели рентген и компьютерную томографию, которая показала тень в моих легких. После того как вирус разразился в Италии, доктор сказал, что у меня, вероятнее всего, и был коронавирус. К счастью, я уже выздоровел».

Флавио Бриаторе считает, что власти недооценили опасность вируса, несмотря на то, что ВОЗ призывала всех готовиться к эпидемии еще в январе.

Механики Карлоса Сайнса

Коронавриусом переболели и многие участники последнего «Дакара», проходившего в январе в Саудовской Аравии.

В этом признался журналистам мадридской радиостанции Cadena Ser знаменитый автогонщик Карлос Сайнс: «Я каким-то чудом избежал этого. Но механики заразились чем-то, не поддававшимся диагностике. Механик из моей команды заболел пневмонией и болел неделю, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У меня нет никаких сомнений, что это был коронавирус».

Переболел и испанский журналист Хесус Калеха, сопровождавший гонку. По словам испанца, такие же симптомы были у половины бивуака, в том числе лидеров гонки.

Карлос Сайнс стал одним из участников «Дакара», который счастливо избежал коронавируса, подкосившего половину спортсменов и сопровождавших гонку.

Пласидо Доминго

Несмотря на 79-летний возраст, всемирно известный испанский тенор продолжает выступать. Однако певец сообщил о болезни и самоизоляции 22 марта в Фейсбуке. «Я прошу всех быть чрезвычайно осторожными, мыть руки почаще, сохранять дистанцию хотя бы в 6 футов (около 1,8 метра. — Прим. ред.) от других, делать все, что можете, чтобы остановить вирус от распространения и, прежде всего, по возможности, оставаться дома. Вместе мы можем бороться с этим вирусом, остановить текущий мировой кризис и вернуться к нашей нормальной повседневной жизни очень скоро. Пожалуйста, следуйте руководящим принципам и правилам вашего местного управления, чтобы оставаться в безопасности и защитить не только себя, но и все общество» — написал в сообщении музыкант.

На 28 апреля у Доминго был запланирован концерт в Москве. Доминго должен был дирижировать «Реквиемом» Джузеппе Верди в исполнении Государственного оркестра России им. Евгения Светланова и Академического большого хора «Мастера хорового пения».

Том Хэнкс и Рита Уилсон

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Знаменитый актер сообщил о болезни подписчикам в Инстаграме 12 марта, находясь на съемках в Австралии. 63-летний Том Хэнкс и его жена, актриса Рита Уилсон, сдали тест на вирус, и он оказался положительным. Супругов госпитализировали. Выписали через две недели, когда наступило очевидное улучшение. Актеры отправились в самоизоляцию.

Во время болезни Хэнкс писал в соцсети: «У представителей здравоохранения есть инструкции, которым нужно следовать. Мы, Хэнксы, будем сдавать анализы, нас будут изучать и изолируют на столько времени, насколько этого требуют правила. В такой ситуации лучше делать всё шаг за шагом, разве нет?»

В заключение оптимистичный Том процитировал один из своих фильмов — «Их собственная лига»: «Помните: несмотря ни на что, в бейсболе не плачут!» Как видите, рецепт помог — так же как поддержка фанатов, которые оставляли на страничке актера сообщения такого типа: «Том Хэнкс выжил в двух крушениях самолета, во Вьетнаме, прожил шесть лет на необитаемом острове и побывал на Луне, коронавирус не может причинить ему вреда!»

Актеры Том Хэнкс и Рита Уилсон не потеряли самообладания и оптимизма, даже когда у них диагностировали коронавирус. Они следовали указаниям врачей и победили болезнь.

Идрис Эльба

Темнокожего британского актера называют одним из претендентов на роль Джеймса Бонда в следующих фильмах о спецагенте. Идрис опубликовал запись о заражении 16 марта в Твиттере. Он сообщил, что сдал тест на COVID-19 после встречи на благотворительном мероприятии с женой канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи, также заразившейся коронавирусом. 47-летний актер вместе с 30-летней женой отправились на двухнедельную самоизоляцию в Нью-Мексико. Ситуацию осложняло то, что Эльба астматик. Но сейчас он чувствует себя хорошо. Вернуться в Великобританию супруги пока не могут. Недавно актер опубликовал новую, ободряющую запись в соцсетях: «У нас все хорошо, мы сохраняем оптимизм и надеемся, что вы также проявляете мужество и не паникуете».

Идрис Эльба с женой прошли лечение, карантин и теперь чувствуют себя вполне здоровыми. Актер советует всем сохранять мужество.

Ольга Куриленко

В числе заразившихся коронавриусом оказалась и одна из «девушек Бонда» — снимавшаяся в картине «Квант милосердия» 40-летняя Ольга Куриленко. О заражении она сообщила 16 марта в Инстаграме. Там же рассказала и о выздоровлении неделю спустя.

Ольга Куриленко находилась во время карантина в Лондоне вместе с 4-летним сыном Александром. Где именно и как заразилась Куриленко, она сказать не может.

Кристофер Хивью

Такая же история произошла и с норвежским актером, продюсером и сценаристом Кристофером Хивью, исполнителем роли Тормунда Великаньей Смерти в фэнтезийном сериале «Игра престолов». 17 марта Хивью сообщил в Инстаграме, что заразился коронавирусом и уходит на самоизоляцию со всей семьей. А 14 апреля норвежец рассказал на своей странице, что полностью восстановился, призвал всех соблюдать гигиену, быть бдительными, держать дистанцию, а главное — заботиться друг о друге в это странное время.

Кристоферу Хивью пришлось пережить еще одну битву, но не экранную, а реальную, и важнейшую для него.

Борис Акунин

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), автор серии книг о российской истории и детективе Эрасте Фандорине, использовал для сообщения о заражении вирусом другую платформу — Facebook. Десять дней Акунин лежал с температурой, на 11-й начал принимать антибиотики, после чего почувствовал улучшение. «Страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса», — заявил 63-летний писатель и призвал не нагнетать панику, вести себя ответственно и помогать окружающим.

Борис Акунин написал на своей страничке в Фейсбуке: «В общем, дышите ровно. Время работает на нас. Общество и медицина быстро мобилизуются. Давайте рассматривать эту эпидемию как стимул для развития взаимовыручки и организованности».

Лев Лещенко

Когда Лев Валерьянович вернулся с гастролей в США с симптомами, напоминающими заражение коронавирусом, СМИ поспешили сообщить, что певец заразился сам и мог заразить многих известных людей на дне рождения у сестры Игоря Крутого, в телецентре, на передаче Андрея Малахова и т.д. 78-летнего певца госпитализировали в отделение интенсивной терапии больницы в Коммунарке. Выписавшись, Лещенко сообщил, что болезнь протекала в легкой форме и что он сомневается, что у него был именно коронавирус. По результатам первой компьютерной томографии у артиста было обнаружено вирусное воспаление легких. «Я не лежал на ИВЛ, а был в палате под круглосуточным наблюдением и постоянным контролем врачей. У меня не было ни кашля, ни насморка, ни температуры, я чувствовал себя прекрасно» — сообщил Лещенко.

Лев Лещенко с сотрудниками медицинского центра в Коммунарке, где он проходил лечение.

Все пережившие коронавирус единодушны: болезнь можно победить, если не терять голову. Главное — соблюдать простые правила, о которых сейчас известно каждому, не терять оптимизма и помогать друг другу.