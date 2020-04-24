Залил в бак АИ-92 вместо 95-го. Считаем, сколько сэкономил

Формально — около ста рублей. Но экономию в городе не почувствуете.

Спор о том, каким бензином выгоднее заправляться, не заканчивается никогда — к нему подключаются все новые и новые участники с различным опытом владения автомобилями.

В России наибольшим спросом пользуется бензин с октановым числом 92, в то время как во многих странах его уже давно не продают, предлагая заправляться бензином АИ-95 или АИ-98. Дело не в том, что топливо с более высоким октановым числом чище, — евронормы для бензина одинаковы. И не в том, что высокое октановое число добавляет прыти двигателю, — разница практически не чувствуется. Все дело в детонации, объясняет эксперт.

Проще говоря, при разработке двигателя его «подгоняют» под тот или иной бензин. Перенастроить систему несложно, и многие автопроизводители делают это, прежде чем поставлять моторы на российский рынок. В результате вы сегодня можете купить современный кроссовер с турбодвигателем, работающим на АИ-92.

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Так как быть, если мотор вашего автомобиля рассчитан на потребление бензина АИ-95, но вы хотите сэкономить , заливая в него 92-й? В этом случае вы заметите экономию только на трассе, проехав на пару десятков километров больше, чем на 95-м бензине. В условиях города разницу не почувствуете. Но сэкономите на самой заправке — 4 рубля с литра. При заправке пятидесяти литров заплатить придется на 200 рублей меньше.

А если наоборот? Улучшатся ли характеристики мотора при работе на 95-м бензине вместо 92-го? Это снизит вероятность детонации, но не добавит мощности в той мере, чтобы ее можно было ощутить, находясь за рулем. Улучшение смогут зафиксировать только стендовые испытания.

Замена одного бензина другим имеет и другие последствия, одно из которых — возможная потеря гарантии, поэтому, ввиду низкой эффективности описанных манипуляций, лучше использовать рекомендованное топливо.

Поедет ли автомобиль быстрее, что будет с гарантией, где меньше шансов нарваться на контрафакт... Ответы на вопросы, а также выводы эксперта — в майском выпуске журнала «За рулем» (скоро в продаже).

Об особенностях бензина АИ-95 вы можете узнать здесь.

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