Опыт эксплуатации полуприцепов Schmitz Cargobull

В составе магистральных автопоездов наши перевозчики используют, как правило, полуприцепы немецких производителей. В частности, Schmitz Cargobull. Большинство АТП, имеющих в парках «шмицы», ими довольны. Рассказать об опыте эксплуатации техники Schmitz Cargobull нам помогли представителей сразу двух компаний-перевозчиков.

«Совтрансавтоэкспедиция» держит бортовые тентованные полуприцепы S.PR 24/L, а «АлгаТранс» — изотермические фургоны-рефрижераторы модели S.KO 24/L. Длина грузовой платформы в обоих случаях стандартная — 13,6 м, что соответствует вместимости 33 европалеты. Да и по ходовой части полуприцепы обоих перевозчиков могли бы быть полностью идентичны. Если бы не разный подход завгаров к выбору осевых агрегатов. В «АлгаТрансе» предпочитают доверять немецко-американскому концерну SAF-HOLLAND, а «Совтрансавтоэкспедиция» приобретала полуприцепы с осями Rotos собственного производства Schmitz Cargobull.

Оцинкованная рама шасси воспринимается на полуприцепах компании само собой разумеющейся. Также оцинкованы и элементы бортовых кузовов тентованных моделей. И уж подавно стоек к коррозии металл, идущий на изготовление сэндвич-панелей FERROPLAST, из которых собирают изотермические кузова полуприцепов-рефрижераторов Schmitz Cargobull. В таких панелях пенополиуретановый утеплитель плотностью 55–95 кг/м3 облицован с обеих сторон оцинкованным и окрашенным сверхпрочной эмалью стальным листом. Все слои склеены в пакет, имеющий прочность на разрыв около 32 кг/мм2. Покрытие гигиенично и отлично подходит для перевозки продуктов питания. Для перевозчика важна отличная ремонтопригодность таких стенок фургона — если все делать по фирменной технологии, то теплоизоляционные качества панели практически не ухудшатся.

Пол грузовой платформы — традиционно сильная сторона полуприцепов со слоником на логотипе. На бортовых моделях с тентом и без оного прочность и жесткость пола обеспечивают листы влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 40 мм. Это недешевое удовольствие, поэтому конкуренты чаще делают комбинированные полы, жертвуя прочностью. На фургонах-рефрижераторах серии S.KO полы, естественно, утеплены (тем же мягким пенополиуретаном), поэтому должную жесткость пола, выдерживающего без повреждений вес 5,5-тонного погрузчика, обеспечивает рифленый металлический лист.

По конструкции шасси тентованных и рефрижераторных полуприцепов Schmitz Cargobull существенно отличаются. Если в первом случае мы имеем классическую раму, на которую смонтирована бортовая платформа, то на «рефах» силовой основой служит несущий пол толщиной 126 мм. Каркас пола — деревянный, заполненный пенополиуретаном. Сверху обшивка фанерой и герметично сваренные алюминиевые листы, снизу — толстый стальной лист, воспринимающий тяговый и тормозной моменты при движении автопоезда. Есть и дополнительные подрамники — из сварных двутавровых балок в зоне осевого агрегата и гнутых швеллеров в заднем свесе. Рама ворот в заднем торце изотермического фургона сделана из нержавеющей стали. Створки — с алюминиевыми петлями и четырьмя запорными штангами.

Холодильные агрегаты перевозчики тоже заказывают, как правило, одной марки на все рефрижераторы парка. Многие привыкли к XOУ американских фирм Carrier и Thermo King, если же таких предпочтений нет, выбирают агрегат, которому компания присвоила собственную марку Schmitz Cargobull. На 13,6-метровые фургоны обычно ставят 15-киловаттные установки. Все ХОУ абсолютно независимы и работают, даже если полуприцеп стоит на месте без тягача. Автономность обеспечивает встроенный в агрегат дизельный двигатель объемом 1,5–2,2 л и мощностью 26–30 л.с., питаемый топливом из бака объемом 245 л, установленного на самом полуприцепе. Такие малокубатурные дизели приемлемого качества умеют делать только специализированные фирмы — для Carrier и Thermo King движки поставляют японские компании Kubota и Yanmar, на собственные ХОУ марки Schmitz Cargobull идут компактные моторы немецкой фирмы Hatz. Дизели холодильных агрегатов последнего поколения оборудованы топливной аппаратурой Common Rail и отвечают экологическим нормам Stage V. Холодильные установки обязательно комплектуются автоматическим температурным самописцем, позволяющим получателю груза проконтролировать условия доставки. Разумеется, вся бортовая электроника, включая самописец, подключена к автономной системе электрооборудования ХОУ со своим аккумулятором, подзаряжаемым от установленного на дизеле генератора.

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Фото: Антон Уткин и АТП