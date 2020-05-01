За ответ на задачу про детали Весты и Креты Виктор Глебов из Саратовской области получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme ARTON. А теперь — новое задание.

ЗАДАЧА № 147

Смотри — не перепутай!

Накупил Андрей на авторынке эксплуатационных жидкостей. Взял недорогие в пластиковых баклажках: одинаковых внешне, как для питьевой воды. Расставил по полкам в гараже, да и забыл на какое-то время. Этикетки поотклеивались.

Какие жидкости может перепутать Андрей? Как ему отличить одну жидкость от другой и какие будут последствия, если он зальет похожие не туда, куда нужно? Напоминаем, что короткие ответы не рассматриваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 июня 2020 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10, стр. 1. Или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите телефон или иной способ быстрой связи.

Мы прочитаем все сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» по вот этому конкурсу.

Мы предложили вам рассудить гаражных спорщиков: в какой машине одинаковых деталей больше — в Весте или в Крете? Круто, что вы интересуются новинками отечественного автопрома. Ведь недавно на Весту начали устанавливать вариатор , и большинство это отметили. Только глубина познаний у всех оказалась разной. Некоторые ответы гласили: «Много одинаковых деталюшек в новой Весте — в вариаторе, а точнее — пакет фрикционов». «Предполагаю, что речь идет о блокировке дифференциала». Пакет фрикционов в вариаторе действительно есть, но одинаковых деталей там не очень много, а вот блокировки дифференциала у Весты нет. Даже в версии Спорт.

Зато победитель нашего конкурса четко расставил все точки над i. С конца прошлого года на Весту стали устанавливать вариатор Jatco JF015E. Передаточное число в нём изменяет механизм с двумя шкивами переменного диаметра, которые связаны ремнем. Он передает вращение иначе, нежели ремень генератора или ГРМ. Ремень вариатора является толкающим, то есть передача момента идет не растянутой, а сжатой ветвью. Чтобы ремень не сжимался, он сделан из стальных пластин сложной формы, боковые поверхности которых и работают в паре со шкивами. Все пластины связывают ленты, проходящие через прорези пластин.

Ремень вариатора Весты: 1 — стяжная лента; 2 — стальная пластина.

Вот и ответ на вопрос. Таких пластин в ремне 418 штук! Естественно, при износе эти пластины по одной не меняют, а покупают новый ремень. Кстати, он продается скрепленным стяжками, потому что может рассыпаться на детальки. При замене ремня практически всегда требуется шлифовка конусов или их замена.

На некоторые автомобили устанавливают цепные вариаторы. Принцип работы у такого агрегата аналогичен ременному, только между клиновыми шкивами движется цепь, торцы штифтов которой и передают крутящий момент.

В цепи очень много одинаковых элементов…

Цепь ГРМ двигателя Hyundai Creta: 1 — основная пластина; 2 — боковая щечка; 3 — двойное звено.

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Постойте-ка, а где еще в автомобиле часто встречается цепь? Правильно — в двигателе с цепным приводом ГРМ . И такой как раз установлен на кроссовере Hyundai Creta. Шестеренка на коленчатом валу через зубчатую цепь приводит две шестерни фазовращателей распределительных валов. А зубчатая цепь (ее еще называют цепью Морзе) состоит из множества пластин. Совсем одинаковых приходится по семь на каждое двойное звено. А таких двойных звеньев 79. Итого получается 553 абсолютно одинаковые пластины.

Цепь, как и ремень вариатора, меняют целиком. Но пластинок, если расковырять цепь Креты, окажется больше, чем в вариаторе Весты. Получается, что в двух близких по цене машинах используются разные технические решения. И хорошо: не должны быть автомобили совсем одинаковыми, скучно это.

Всем участникам конкурса спасибо. А Виктора Глебова поздравляем с победой!