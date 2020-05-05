Уазовцы навесили на «буханку» 300 кг дополнительного внедорожного оборудования, включая фаркоп, подходящий Ленд Крузеру. Но мы все равно застряли в грязи.

Кузов «буханки» сделан по технологиям 55-летней давности. Металл такой же кривой, а сварные швы хорошо заметны. Кое-где на новой машине уже появились сколы краски, а значит, эти места скоро начнут ржаветь.

Всем хорошо знакомы и два бензобака, которыми нужно уметь пользоваться. Основной бак УАЗа — левый, из него бензин поступает в систему питания, а из правого бака топливо неспешно перекачивается в левый. Поэтому при необходимости частично заправиться можно подъезжать к колонке удобной стороной, а если нужно залить бензин «под горлышко», то сначала придется заполнить левый бак и только потом правый.

Владельцы жалуются на зеркала, которые якобы складываются на высокой скорости от потока набегающего ветра. У нас такой проблемы не возникло.

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Экспедиционный формат не нов для УАЗа, раньше уже выпускались такие Хантер и Патриот. Теперь пришла очередь «буханки». От обычных версий ее отличает обвес: силовые передний и задний бамперы, огромный багажник на крыше, лестница и запаска. Все это вкупе с кое-какими допопциями добавляет к цене обычной версии примерно 220 тысяч рублей. В итоге УАЗ Экспедиция стоит 974 900 рублей.

Можно переоборудовать автомобиль и самостоятельно, но потом это очень трудно узаконить. Между тем дополнительное оборудование экспедиционной «буханки» сертифицировано на этапе проработки конструкции. Об этом сообщает наклейка, расположенная в салоне, под правым солнцезащитным козырьком. По идее, можно купить такую машину и дорабатывать ее дальше. А если вас остановит инспектор ГИБДД, показать наклейку. Он ведь не знает, какое в точности оборудование должно быть на вашем УАЗе.

На тестовом автомобиле стоят очень удачные колеса — BFGoodrich 225/75 R16 на стальных 16-дюймовых дисках. Резина неплохо работает в грязи, а если немного стравить воздуха, и на слабонесущих грунтах.

Силовые бамперы

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Мощный передний бампер экспедиционной «буханки» сварен на совесть и крепится на раму. Здесь же есть площадка под лебедку и сама лебедка redBTR (с усилием 4,3 тонны) со стальным тросом с крюком. Весит она примерно 43 килограмма, а все вместе дополнительное оборудование — в документах об этом нигде не сказано — килограммов триста. Многовато.

Задний бампер крепится напрямую к раме. Он достался УАЗу СГР от экспедиционного Хантера и совсем не подходит «буханке». На бампере есть выступающие «уши», в которых моментально скапливается грязь. Прямо к бамперу приварен буксировочный крюк, который по сертификационным документам проходит как — вы удивитесь! — тягово-сцепное устройство для автомобиля Toyota Land Cruiser.

Силовые бамперы хороши в первую очередь тем, что с ними можно использовать нормальный реечный домкрат. На мощный передний бампер даже влезть нестрашно. Ну и опасаться за него при работе лебедки не стоит. На этом плюсы, похоже, заканчиваются.

Передний и задний бамперы, помимо того что существенно утяжеляют УАЗ, сильно увеличивают длину автомобиля, а также уменьшают углы въезда и съезда. Кроме того, под передним бампером расположена мощная защита переднего моста и рулевых тяг. Казалось бы, за важные узлы можно не беспокоиться, но именно эта решетка ухудшает геометрическую проходимость, цепляется за грунт и не позволяет УАЗу карабкаться вперед.

Багажники

Экспедиционный багажник размером почти во всю крышу сделан в форме корзины шириной 164 сантиметров и длиной 290. О его грузоподъемности производитель нигде не сообщает, но положить туда, судя по данным о других аналогичных багажниках, можно килограммов 300–400. То есть в зависимости от модификации «буханка» способна увезти чуть ли не тонну.

Сзади полноразмерное запасное колесо, оно держится на мощной удерживающей конструкции с поворотным механизмом. На крышу ведет лестница, прикрепленная непосредственно к багажной корзине. Чтобы добраться до багажного отсека, нужно сначала отвести колесо в сторону, открыть замок, фиксирующий лестницу, дождаться, пока она поднимется с помощью газовых упоров, и только потом открыть двери багажника. Представьте, как весело проделывать все это в снег или в дождь, если вам что-то срочно понадобилось достать из багажника. А добраться в него из салона невозможно — мешает глухая металлическая перегородка.

Внутри нет обивки, шумо- и термоизоляции. Задние фонари прикрыты оргалитом, прикрученным на четырех саморезах. Внутри заводской домкрат, который весит меньше килограмма. Производитель предлагает поднимать с его помощью автомобиль, который при полной нагрузке тянет почти на 3 тонны. Не рискуйте!

Что изменилось внутри?

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С панели приборов исчезли датчики напряжения бортовой сети и давления масла. Появилась система ЭРА-ГЛОНАСС. Кресла за небольшие деньги можно сделать обогреваемыми.

У «буханки» по-прежнему две запредельно шумные печки, спереди и в пассажирской части салона. Греют они слабо, поэтому владельцы предпочитают ставить другие. Зато есть обогрев лобового стекла.

Вторая часть салона, пассажирская, представляет собой пятиместное купе, три сиденья установлены по ходу движения, два — против. На них можно крепить детские кресла. Фонарь освещения переместился и теперь находится почти над столиком. Форточки сдвижные, а в зазоры между ними во время мойки затекает вода. В кузове вообще очень много щелей, и в салон постоянно задувает. Знающие владельцы УАЗа после покупки машины сразу утепляют салон.

Как едет экспедиционный УАЗ?

Ездить на УАЗе — то еще удовольствие. При механической коробке, особенно когда она новая, все время приходится искать передачи. При этом первая включается через раз. Одна из немногих удачных вещей на уазике — 16-клапанный двигатель ЗМЗ мощностью 112 л. с. В нормальных условиях движения его вполне хватает. По заверениям уазоводов, мотор при должном обслуживании без проблем «ходит» по 200–250 тысяч километров.

Расход топлива сильно зависит от режима езды. Если перемещаться на скорости 60 км/ч на пятой передаче, едва касаясь педали газа, пустой автомобиль «съедает» около 8,5–9 литров на сотню. На скорости 80 км/ч расход увеличивается до 11,5–12 литров.

По довольно глубокой лесной колее можно сносно ехать на второй передаче, предварительно подключив передний мост и понижайку. Тяги хватает. Ветки цепляются за багажник на крыше и почти не царапают кузов. УАЗ Экспедиция именно на такой «дороге» показывает все свои возможности. Но очень глубоких канав лучше избегать, помня о бамперах и защите. Мы попробовали преодолеть ходом очень глубокую лужу, и УАЗ не сумел из нее выбраться именно из-за решетки снизу, пришлось воспользоваться лебедкой. И все-таки у «буханки» сумасшедшая проходимость, даже в груженом состоянии.

В общем, УАЗ Экспедиция подойдет не каждому. Этот автомобиль для тех, кто понимает, зачем и куда на нем надо ездить, а также готов довести машину до ума, даже купив за миллион.

«Буханка» — уже за миллион. Зато много допов и цвет — огонь! Уазовцы навесили на «буханку» 300 кг дополнительного внедорожного оборудования, включая фаркоп, подходящий Ленд Крузеру. Но мы все равно застряли в грязи. «Буханка» — уже за миллион. Зато много допов и цвет — огонь!