8 важных советов автовладельцам на май

Из выступления президента 28 апреля следует, что после майских праздников тиски самоизоляции могут немного ослабнуть. Хорошо бы не сглазить и… подготовиться!

— И вы верите в Бога?

— Все люди верят. Одни верят, что Бог есть. Другие верят, что Бога нет. И то, и другое недоказуемо…



Из к/ф «Берегись автомобиля»

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О природе коронавируса будут спорить еще долго — в ход идут и секретные лаборатории, и теневые правительства, и что угодно. Одни верят в него, другие нет. Но сути это, в общем-то, не меняет: апрельский режим продлевается еще на пару недель, после чего в конце туннеля может забрезжить свет. Осталось недолго.

К сожалению, это самое «недолго» приходится на майские праздники. С одной стороны, казалось бы, хорошо: все равно никто не работает. Но ведь и отдохнуть, в привычном смысле слова, тоже не получится! Шашлыки, компании, кафешки, речные трамвайчики, автопутешествия — ничего этого не будет. И даже Парад Победы будет представлен разве что авиацией и салютующей артиллерией.

Держать себя в руках

В такой ситуации главное для всех нас — не сорваться в пофигизм с криками «Да пошло оно всё!» Потому что если кривая новой болезни опять дернется вверх, то весь нынешний кошмар автоматически продлится — других вариантов не будет. Поэтому мой первый совет — держать себя в руках. Без демонстративных коллективных вылазок — даже за городом. Хотя и хочется: сам давно озверел без автопробегов выходного дня. Успокаивает разве что осознание того, что и ехать-то сейчас, в общем-то, некуда.

Ладно, с этим проехали. Теперь насчет автомобиля.

Помыть и передвинуть

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Если ваша машина все последнее время пребывает без движения, советую время от времени переставлять ее с места на место. И, по возможности, вымыть — для этого необязательно куда-то ехать или устраивать баню во дворе. «За рулем» много раз писал про средства для мытья без воды — они позволяют быстро привести автомобиль в нормальный вид. Это полезно еще и потому, что вид брошенной на произвол судьбы техники во все времена вызывал противоправные желания у некоторых членов общества. А провоцировать их не стоит.

Если переставить машину некуда (или если она стоит в гараже), то рекомендую время от времени передвигать ее хотя бы на несколько десятков сантиметров. Шины и подшипники скажут за это спасибо.

Подзарядить

Аккумулятор от бездействия разряжается — это общеизвестно. Особенно этому способствуют дополнительные охранные системы. Если есть возможность таскать АКБ домой для подзаряда — хорошо. Но в то же время категорически не соглашусь с теми, кто уверяет, будто бы при работе на минимальных оборотах холостого хода подзаряд от генератора невозможен. Такие эксперименты мы проводили неоднократно: современные генераторы с задачей справляются. Для полного спокойствия, конечно, лучше бы снимать клемму батареи на время длительной стоянки. Только имейте в виду, что не все современные автомобили позволяют это безнаказанно делать, — изучите инструкцию.

Перекачать?

Многие советуют поднять давление в шинах, тем самым чуть снижая площадь контакта с поверхностью. Я полагаю, что такие упражнения полезны разве что для владельца машины — какая-никакая физзарядка. Правда, при нужен ручной насос, если у кого-то он еще сохранился. А вот шине это ни к чему. Даже если площадь соприкосновения чуть-чуть и уменьшится, при этом сильнее будет деформироваться отдельный участок — только и всего.

Вспомнить про «отмычку»

Когда машина отпирается с брелока, проблем нет. Однако при нехорошем развитии событий АКБ может полностью разрядиться, а потому радостного «пиканья» при нажатии на кнопочку вы не услышите. В таких случаях обычно приходится пользоваться механическим ключиком, находящимся в том же брелоке. Но извлечь его наружу не всегда бывает просто: если делать это впервые, да еще на улице, то легко уронить в грязь, а то и в водосток: дьявол не дремлет. В общем, совет простой: потренируйтесь дома.

Не поддаваться

К сожалению, участились случаи вандализма — как и бывает в смутные времена. Разбитое стекло и записка: дескать, извини, друг, но мне до смерти нужны деньги, поэтому перечисли энную сумму вот на этот счет… Не нужно этого делать — звоните в полицию, в страховую и т.п.

Не рисковать

Если ситуация вынуждает сесть за руль, а местные власти требуют оформить пропуск — сделайте это. С первого раза может не получиться, но доведите дело до конца, не полагаясь на «авось». Тратить сегодня деньги на штрафы — непозволительная роскошь. Кстати, если вы наметили поездку в гипермаркет, то, по возможности, помогите соседям — очень может быть, что им нужно купить что-то такое, чего нет в ближайшем магазине. При этом контакт с ними всегда можно свести к минимуму — было бы желание.

Сохранять оптимизм

Как говорил Ромен Роллан, не бывает мрачных времен — бывают только мрачные люди. Постараемся улыбаться: россияне и не такое переживали.