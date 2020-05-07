Сегодня, в 8:00 Купил машину с неродным двигателем, ГИБДД не регистрирует. Они правы? Ситуация, в которой оказался читатель «За рулем» (и может оказаться любой), не безвыходная, утверждает глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Когда я оформлял на себя кроссовер Сузуки Гранд Витара, купленный у частного лица, выяснилось, что предыдущий владелец заменил двигатель. Модель совпадает, но номер на нем не указан. В ГИБДД разводят руками: дескать, надо искать предыдущего владельца и требовать у него документы на двигатель. Найти его не могу. Что делать? Станислав Б.
На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
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В соответствии с Правилами государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД МВД России, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. № 1764, в случае,
если внесение сведений в государственный реестр транспортных средств о его номере осуществляется регистрационным подразделением при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра. замена двигателя не связана с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, Предоставлять документ, удостоверяющий право собственности на двигатель, не требуется.
Вместе с тем, если в процессе осмотра транспортного средства выяснится, что маркировка двигателя, нанесенная организацией-изготовителем, была изменена или уничтожена, осуществляется проверка, по окончании которой принимается решение о возможности совершения регистрационных действий. При положительном решении такие действия производятся после нанесения в установленном порядке дополнительной маркировки взамен уничтоженной.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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