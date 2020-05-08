Светодиоды дают некоторое преимущество в дальности. Но не радикальное улучшение света.

Вопрос с форума «За рулем»:

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— Мы планируем провести в ближайшее время замеры эффективности фар популярных моделей. Тем более что LED-оптикой теперь будут оснащать не только Солярис, но и Поло, Рапид, а позже и Рио.

Как они светят? Это очень интересно!

На примере другой недорогой модели — кроссовера Renault Kaptur — могу сказать, что некоторое преимущество в дальности светодиоды дают. Но вы правы: на радикальное улучшение света в этом сегменте рассчитывать не стоит. Это должна быть модель как минимум ценового уровня гольф-класса.

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Фото: Hyundai