Сегодня, в 6:00 Неизвестные модели АВТОВАЗа: семиместный минивэн Пластилиновый полноразмерный прототип представили в 1990 году. Но тут же наступил 1991-й, и проект свернули.
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Мало кто знает о том, что на Волжском автозаводе разрабатывали семиместный однообъемный минивэн. Его прототип представили в 1990 году.
Многие предлагаемые тогда решения казались чем-то фантастическим: фары головного света спрятаны в нижней кромке ветрового стекла, сиденья двигаются и разворачиваются, столики откидываются.
Создатели изготовили несколько пластилиновых макетов (в том числе полноразмерных). Но наступил кризисный 1991 год, стало не до фантазий, и проект свернули.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что на Ниву пытались поставить двигатель от Москвича? Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru 10 несбывшихся надежд российского автопрома — тут. Собрались в поездку за город? Пусть в нужный момент в багажнике окажется анитбукс. Фото: из архива автора
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