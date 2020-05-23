ГАЗ‑3103: самая неправильная Волга!

Это первая Волга… с передним приводом! Но серийной она так и не стала.

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В конце 90‑х Горьковский автозавод всеми силами старался удержаться на плаву, предлагая одну необычную новинку за другой. Одной из знаковых машин была модель ГАЗ‑3103.

Это первая Волга… с передним приводом! Кроме того, на ней были установлены дисковые тормоза по кругу, светотехника Hella, немецкая АБС, кондиционер, электропакет, регулируемая по высоте и углу рулевая колонка, водительская подушка безопасности. Салон удлинили на 30 см по сравнению с ГАЗ‑3110, а объем багажника составлял 700 литров.

Машина получилась симпатичной. Однако дальше опытных образцов дело не пошло — доллар «подскочил» вверх, зарубежные партнеры самоликвидировались, а красивый автомобиль отправился в музей.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что на Ниву пытались поставить двигатель от Москвича?

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Фото: из архива автора