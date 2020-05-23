Сегодня, в 10:00 ГАЗ‑3103: самая неправильная Волга! Это первая Волга… с передним приводом! Но серийной она так и не стала.
Материалы по теме
В конце 90‑х Горьковский автозавод всеми силами старался удержаться на плаву, предлагая одну необычную новинку за другой. Одной из знаковых машин была модель ГАЗ‑3103.
Это первая Волга… с передним приводом! Кроме того, на ней были установлены дисковые тормоза по кругу, светотехника Hella, немецкая АБС, кондиционер, электропакет, регулируемая по высоте и углу рулевая колонка, водительская подушка безопасности. Салон удлинили на 30 см по сравнению с ГАЗ‑3110, а объем багажника составлял 700 литров.
Машина получилась симпатичной. Однако дальше опытных образцов дело не пошло — доллар «подскочил» вверх, зарубежные партнеры самоликвидировались, а красивый автомобиль отправился в музей.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что на Ниву пытались поставить двигатель от Москвича? Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru 10 несбывшихся надежд российского автопрома — тут. Иностранные грузовики, которые помогали строить СССР, — тут. Фото: из архива автора Собираясь покататься по бездорожью, всегда лучше заранее одеть цепи на колеса. Если необходимость цепей не очевидна — убедитесь в наличии браслетов. Не лишними окажутся и антибуксы!
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter