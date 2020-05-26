Нужно ли при наступлении лета менять моторное масло? Зачем придумали индекс вязкости? — на эти и другие вопросы ответил эксперт «За рулем».

Производитель любой техники хочет, чтобы потребитель как можно реже залезал в ее потроха. А в идеале — чтобы он вообще этого не делал! Уже сегодня для этого на приборных панелях многих автомобилей время от времени вспыхивают предупреждающие надписи: мол, пора свозить машину на ТО. А там специально обученные люди сами разберутся и с моментами затяжки, и с вязкостью заливаемого моторного масла.

Впрочем, как раз на этом рубеже и начинается недоверие в сервису. Потому что официалы, как правило, заливают в горловины нечто «универсальное» — типа 5W-30. И даже если руководство по эксплуатации машины рекомендует что-то другое, местные спецы поясняют: всё, мол, согласовано «наверху». Обычно так оно и есть — ездите спокойно. Но что делать тем, кто не пользуется услугами официальных сервисов и при этом искренно желает сделать машине что-то приятное?

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Первый шаг банален: нужно обязательно ознакомиться с тем, что вам советует производитель мотора. Там всегда содержатся указания по вязкости масел — от них нельзя отступать никогда. Конечно, хозяин — барин, но о каких-либо претензиях к заводу-изготовителю после этого следует забыть. И, конечно же, следует строго следить за обозначениями типа SM, SN и т п. — они определяют уровень качества требуемого масла. Чем дальше последняя буква индекса от начала латинского алфавита, тем выше качество: сегодня лучшие масла — это SN и SN plus. Их можно смело заливать в любые моторы, даже в старые. Обратная замена, само собой, недопустима: в частности, заливать SМ вместо SN нельзя.

Что касается вязкости масел, то летом на первую цифру можно особо не обращать внимания. Погода, конечно, сильно чудит, но трескучие морозы в это время все-таки маловероятны. Единственное, на что следует обратить внимание и что очень важно — не переборщить со второй цифрой. И если производитель рекомендует масла не выше «сороковки», то не нужно экспериментировать с «полтинниками»: может получиться демьянова уха. Заклинить, может быть, и не заклинит, а вот потери могут сильно возрасти.

Если менять не нужно — менять не надо

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А нужно ли вообще думать о замене масла, глядя на календарь?

Если был залит универсальный продукт типа вышеупомянутого 5W-30, то, в большинстве случаев, можно ездить на нем круглый год. У многих автовладельцев годовой пробег машины не превышает интервала смены масла, а запредельные венерианские температуры при этом наблюдаются за окном нечасто. Однако с учетом того, что при городском пребывании в пробках «год считается за два», предписанные инструкцией 15 000 км легко превращаются в 7500 км. В таких случаях чисто летняя замена масла вполне может быть оправданна, а потому вместо 5W-30 вполне можно залить, скажем, 10W-40. А для южных регионов России подойдут и «полтинники».

Есть ли разница между маслами, скажем, 5W-40 и 10W-40? Одинаково ли они поведут себя на жаре? Диапазон изменения рабочей вязкости у них должен быть одинаковым, однако на практике обычно выясняется, что универсальность всегда проигрывает специализации. Трудно сделать продукт, который идеально ведет себя и на холоде, и на жаре. Поэтому в условиях жаркого лета 10W-40 выглядит предпочтительнее.

Как вы себя чувствуете?

Если пробег автомобиля шестизначный, а капиталки мотор еще не видел, то в таких ситуациях допустимо, конечно же, залить масло погуще. Хуже двигателю уже не будет, а масложор, который у него наверняка уже есть, удастся снизить. Впрочем, от капиталки все равно никуда не уйти…

А если поумничать?

Говоря о летнем периоде, нельзя не упомянуть такой параметр, как HTHS: ведь он тоже отвечает за высокотемпературную вязкость согласно требованиям SAE. На банке его, как правило, не указывают. В отличие от вязкости при 1000 С, на которую указывают цифры в обозначении после W, HTHS — не кинематическая, а динамическая вязкость, измеряемая при 1500 С. Она описывает сопротивление, которое оказывает масло при попытке сдвигать один его слой относительно другого. Для потребителя важно знать, что чем ниже HTHS, тем меньше потери на трение и, следовательно, лучше энергосбережение. В то же время, чем больше HTHS, тем выше прочность масляной пленки.

Почему HTHS не указывают на банках? Главным образом, потому, что этот параметр уже заложен в самой спецификации моторного масла:

HTHS < 3,5 HTHS > 3,5 HTHS > 3,7 xW-8 / 12 / 16 xW-30 15W / 20W / 25W-40 xW-20 0W / 5W / 10W-40 xW-50 xW-30 xW-60

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Из приведенной таблицы следует, что, указывая допустимый диапазон вязкости, производитель тем самым фактически указывает и на HTHS. Для каждого мотора эта величина своя, оптимальная: критериев типа «меньше — значит, лучше», здесь нет.

Что касается так называемого индекса вязкости, то это — безразмерный параметр, который обычно указывают в документации на конкретное масло. Смысл довольно простой: чем этот индекс выше, тем меньше меняется вязкость масла во всем температурном диапазоне. У современных синтетических масел он доходит до 200 и более, а у минералок в полтора-два раза ниже. Зацикливаться на этом параметре при выборе масла на лето не стоит.

И последнее. Заливая свежее масло, положите в багажник литрушку с таким же продуктом. В дороге всякое случается, да и масложор никто не отменял — вдруг пригодится?

Счастливого пути и хорошего масла!