Может ли полноприводник забуксовать, попав одним колесом на лед? Есть ли принципиальная разница между AWD и 4WD? И надо ли переплачивать за полный привод? — пояснения дает эксперт «За рулем».

Зачастую полноприводный автомобиль представляется многим высшим существом по сравнению с «обычными» моноприводными машинами. Но действительно ли вам нужна именно такая машина?

Что обычно называют полным приводом?

В основном, водители убеждены, что это когда все колеса постоянно являются ведущими. Иными словами, если одно колесо угодило на лед, то оставшиеся три тут же придут на помощь. На заднем приводе (ВАЗ-2107) или на переднем (Лада Гранта) потеря сцепления одним ведущим колесом тут же делает машину беспомощной, а вот на полном приводе такое, мол, невозможно. Так ли это на самом деле? Не совсем.

Грубо говоря, основные типы автомобилей, которые называют полноприводными, можно разделить на три группы. К первой относятся машины с постоянным приводом на заднюю ось. Привод на переднюю ось — жестко подключаемый. Типичный представитель — УАЗ Патриот или, из древней классики, ГАЗ-69. Был и обратный пример — на ЛуАЗ к переднему приводу жестко подключался задний мост.

За подключение полного привода и понижайки в Патриоте отвечает шайба. В режиме 4H передняя ось подключается жестко, межосевого дифференциала нет. Блокировка заднего дифференциала включается отдельной кнопкой.

Ко второй группе отнесем автомобили с постоянным приводом на обе оси, имеющие межосевой дифференциал. Типичный представитель — Лада 4х4. Третья группа — машины с постоянным приводом на переднюю ось и возможностью подключать заднюю ось через муфту. Пример — Renault Duster, Kia Sportage, Toyota RAV4.

Так выглядит рабочее место водителя Лады 4х4. Взгляните на россыпь рычагов управления трансмиссией: помимо привычного рычага механической коробки передач есть также рычаг переключения передач раздаточной коробки и рычаг блокировки межосевого дифференциала.

За управление полноприводной трансмиссией в Renault Duster отвечает шайба. Распространенное заблуждение заключается в том, что в режиме AUTO или Lock муфта заблокирована. На самом деле после того, как блок управления подал команду на включение муфты, сама муфта еще не блокируется. Это происходит, когда передние колеса начинают вращаться быстрее задних, то есть при пробуксовке.

А теперь — вопрос: автомобили какой группы можно назвать, согласно ранее данному определению, настоящими полноприводниками?

Зачем нужны дифференциалы?

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Ответ многим не понравится: единственной машиной, у которой все четыре колеса при движении имеют постоянную связь с двигателем, из вышеперечисленных является Лада 4х4. А вот «газики» и «уазики» большую часть жизни проводят в заднеприводном режиме, подобно Жигулям. Рено Дастер же почти все время уподобляется переднеприводной Гранте, передвигаясь в режиме 2WD.

Впрочем, это еще не всё. Вспомним исходную ситуацию, когда ведущее колесо моноприводника угодило на лед. А как поведут себя в этом случае уважаемые мэтры? Увы — никак! Все три автомобиля остановятся. Чтобы Патриот продолжил движение, водитель должен будет подключить передний мост. При этом весь момент от двигателя достанется именно ему, после чего «уазик» сможет ехать дальше. Водителю Лады 4х4 также придется вручную заблокировать межосевой дифференциал, выравнивающий моменты между осями. В привилегированном положении будет только водитель Дастера — если, конечно, он заранее перевел селектор из режима 2WD в режим Auto. В этом случае муфта сама подключит задние колеса, позволяя продолжить движение.

Мы регулярно проводим для полноприводных машин испытания на роликах, при помощи которых имитируем различные внедорожные ситуации. Результаты таких испытаний можно посмотреть здесь.

Renault Duster: шильдик 4WD говорит о том, что производитель позиционирует машину в качестве матерого полноприводника. Однако же надо помнить, что привод на заднюю ось здесь все-таки подключаемый.

Почему бы постоянно не ездить с жестко подключенными осями или заблокированными дифференциалами? Ведь в этом случае как раз и можно было создать «настоящий» полный привод, при котором мотор постоянно и равномерно крутит все колеса. Увы: такая езда хороша для полного бездорожья, где не думаешь ни о расходе топлива, ни о комфорте. А вот на нормальной дороге «уравниловку» для колес устраивать нельзя: например, при поворотах внешнее колесо всегда будет проходить больший путь, чем внутреннее. Если соединить их намертво, подобно вагонной колесной паре, то износ будет сумасшедшим. Помните, как порой визжат на поворотах колеса вагонов метро? Чтобы езда не превращалась в пытку ни для водителя, ни для автомобиля, и применяют дифференциалы — как межколесные, так и межосевые.

Как расшифровать полноприводные аббревиатуры?

Большая часть аббревиатур наподобие AWD, 4WD, а также Part-Time 4WD, Full-Time 4WD, 4х4, 4matic и т. п. представляют собой продукт творчества рекламщиков, которые стремятся убедить клиента в «крутости» его выбора. Никакими стандартами они не устанавливаются. Чаще всего обозначения 4WD относятся к машинам с постоянно подключенными осями, у которых есть возможность блокировать межосевой дифференциал. Пример — та же Лада 4х4. Самое смешное, что на ней такого шильдика нет: разве что владелец наклеит его. А вот надпись AWD обычно говорит, что перед нами — «моноприводник», у которого есть возможность подключать вторую ведущую ось.

Так выглядит трансмиссия Kia Sportage с межосевой муфтой, которая обеспечивает полный привод при необходимости в нем. Это типичная схема для современного кроссовера. Обычно ее обозначают аббревиатурой AWD.

Какой полный привод лучше?

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Тяга к разного рода «вездеходам» и большим клиренсам у подавляющего числа автомобилистов вызвана желанием спокойно залезать на бордюры. Большинство съезжает на реально плохую дорогу или вообще бездорожье раз в году. При таком раскладе гоняться за полным приводом, какой бы он ни был, нет смысла — мое мнение никому не навязываю, впрочем! Из очевидных минусов вы получите больший расход топлива и дороговизну эксплуатации. Аргумент про плохие дороги в вашем городе хоть и справедлив, но не говорит о необходимости приобретать внедорожник — асфальтовые ямы одолеет и моноприводное авто с солидным дорожным просветом.

А вообще-то, в выборе той или иной машины зачастую решающее значение имеет ее внешний вид, а не тип трансмиссии и прочие технические тонкости.

Всем счастливого пути на любимой машине!

Фото: фирмы-производители