Четыре раза завалили на экзамене. Куда жаловаться на инспектора?

Ситуацию, в которой оказалась читательница «За рулем», комментирует глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Уже пятый раз пытаюсь сдать вождение на площадке в ГИБДД, и все безуспешно. Есть сомнение в объективности оценки моих навыков инспектором. Как быть в этой ситуации? Проблема еще в том, что каждый раз меня записывают на экзамен через 3–4 недели. Боюсь, не успею сдать вождение за полгода, и теорию придется сдавать вновь.

Елена Петрикова, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Ваши сомнения можно развеять, обжаловав вышестоящему должностному лицу (как правило, начальнику экзаменационного подразделения) отрицательную оценку, полученную на практическом экзамене.

В соответствии с Правилами проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, автомобили, используемые при проведении практических экзаменов, среди прочего должны быть оборудованы средствами аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических экзаменов. Поэтому при рассмотрении жалобы полученные с их помощью данные будут изучены, и по результатам принято решение о правомерности или неправомерности действий экзаменатора.

О периодичности сдачи практических экзаменов: повторный экзамен назначается не ранее чем через семь дней со дня проведения предыдущего. Для кандидатов в водители, не сдавших один из экзаменов с третьей и последующих попыток, повторный экзамен назначается не ранее чем через 30 дней. Таким образом, в вашем случае минимальная периодичность попыток сдачи экзамена в любом случае составляет как раз 30 дней. На практике же срок до следующей попытки может превышать приведенные выше нормативы с учетом фактической загруженности экзаменационных подразделений Госавтоинспекции.

Советую потратить время между попытками на дополнительные занятия по вождению.

На период режима повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса сдачу экзаменов на права решили ограничить.

Безопасно парковаться будет легче благодаря защите камеры заднего вида.

Фото: Александр Алпаткин/ТАСС