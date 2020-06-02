Datsun уходит из России. Вот чем он нам запомнится

Седан on-DO компания представила в апреле 2014 года, и сразу стало понятно, что это перелицованная Лада Гранта.

В июле того же года седаны on-DO разбавили вереницу Lada Granta и Kalina на линии конвейера в Тольятти, а в августе на Московском международном автосалоне был показан хэтчбек mi-DO, в котором без труда угадывалась Калина.

Тем не менее датсуновцы на каждой презентации, в каждом пресс-релизе и рекламном ролике говорили, что подход к подбору комплектующих и производству автомобилей будет совершенно другим, что Datsun — бренд с богатой историей, носящий в себе настоящую японскую ДНК... Но разубедить общественность в том, что «Datsun — это Lada, только дороже», было сложно.

Однозначно японской в этих машинах была только 4-ступенчатая АКП Jatco, но и она уже больше года устанавливалась на Калину и Гранту.

Datsun on-Do

Datsun mi-DO

Попытки стать лучше

Запуск производства Datsun на АВТОВАЗе подстегнул процесс, который начался с приходом концерна Renault-Nissan, а именно введение новых методов работы над качеством сборки и комплектующих. Это не раз признавали и сами вазовцы: сборка Datsun помогла подтянуть качество «чисто вазовских» Lada Granta и Kalina.

Датсуну достались двигатели, знакомые по Калине и Гранте: 8-клапанные ВАЗ-11183-50 и ВАЗ-11186, а позднее и 16-клапанный ВАЗ‑21127 (на фото). Железо такое же, а вот калибровки иные. Передаточное отношение главной пары в трансмиссии — 3,9 вместо калиновских 3,7.

Схема была такая: сначала какие-то улучшения вводились на on-DO и mi-DO, а со временем распространялись на Калину и Гранту. Об этом сейчас мало кто помнит, но благодаря Датсунам на Ладах появилась более эффективная шумоизоляция, бесшумный компрессор климатической системы и некоторые другие решения, которые сегодня воспринимаются как должное.

А кроме того, с появлением Датсунов:

у покупателя недорогого автомобиля появился еще один вариант;

на рынок вышел доступный седан с гигантским багажником. В первый раз его увеличили на этапе превращения Калины первого поколения в Гранту. Второй раз то же самое проделали для седана on-DO, увеличив задний свес Гранты.

Седан on-DO — рекордсмен по части багажного объема в классе: даже по строгой методике замеров «За рулем» получилось 506 литров! Под ковролином — полноразмерная запаска. По сравнению с Грантой на момент теста здесь было явно больше шумоизоляционного материала.

Обманутые ожидания

С самого начала было заявлено, что на российском рынке Datsun будет представлен тремя моделями, и после последовательных, с разницей в несколько месяцев, презентаций седана и хэтчбека начало казаться, что вот-вот будет представлена и третья, а по прозрачным намекам представителей бренда получалось, что это будет кроссовер.

Но намеки так ими и остались. Слухи снова начинались, стоило бренду начать развивать тему кроссоверов на других рынках — вроде запущенного в Индонезии Datsun Cross. Строились предположения, у какой модели из выпускающихся альянсом в России российский «кросс» мог бы позаимствовать платформу. Но кроссовера Datsun Россия не увидела.

Кроме того, уже имеющиеся в России модели преследовали проблемы с комплектующими и несовершенством конструкции: носители «японской ДНК» ломались, как Лады. Иногда к типичным для российских машин неприятностям добавлялись и собственные поломки.

Последняя надежда

В начале 2020 года появилась первая неофициальная информация о возможном уходе бренда из РФ. В компании такое развитие событий опровергали. В марте даже представили седан, освеженный путем заимствования «лица» у хэтчбека. Однако уже в середине мая появились новые сомнения в устойчивости позиций Datsun, которые в конце месяца были подтверждены официально.

Едва ли кто-то будет оспаривать утверждение, что в умах многих автомобилистов Датсуны так и остались «Грантой с другим шильдиком». На это указывает и сравнительная статистика продаж. И всё же свою роль эти машинки в российском автопроме сыграли — их любят те, кому хочется чуть больше качества за свои честно заработанные.

Обновленный Datsun on-DO

Так чем же запомнился Datsun?

странным неймингом: название on-DO было воспринято в России с юмором, породило много шуток и присказок;

фразой «к вам приедет иномарка...», которая была (и, возможно, есть) у некоторых операторов такси при назначении клиенту автомобиля. Всегда забавно дослушать фразу до конца и узнать, что за иномарка к тебе приедет;

дизайном передней части кузова и «иностранной» эмблемой — очевидно, что ряд покупателей отдал предпочтение моделям Datsun по этой причине.

Седан on-DO и хэтчбек mi-DO будут производить на АВТОВАЗе до декабря 2020 года, а продавать через дилерскую сеть, которая и дальше будет заниматься обслуживанием и ремонтом уже выпущенных машин, — их в России уже насчитывается около 130 000, — и того дольше. Так что имеет смысл ознакомиться с полным списком обновлений Datsun on-DO. Фото: Datsun, «За рулем», depositphotos.com

Вероятно, мы вспомнили не все моменты, которыми запомнился Datsun в России. Приглашаем вас дополнить их в комментариях. Особенно ждем рассказов владельцев Датсунов.