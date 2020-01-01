Почти Land Rover: неизвестная версия УАЗа

Смастерили его 55 лет назад в Сирии на шасси от ГАЗ-69.

В 1965 году в Дамаске проходила выставка, на которой был представлен автомобиль, сильно смахивающий на Land Rover.

Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что машина называется… Ульяновец! А все потому, что сирийская компания «Сосьете дез Импортасьон» официально купила у УАЗа шасси от ГАЗ‑69 и водрузила на него 9‑местный кузов собственного производства.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы помните, что у «козлика» не было окон?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

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Первая помощь в борьбе с бездорожьем — браслеты противоскольжения и цепи на колеса.

Фото: из архива автора