Почти Land Rover: неизвестная версия УАЗа

Материалы по теме12 «козликов» ГАЗ-69, которых вы не видели (есть и зарубежные)
Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что машина называется… Ульяновец! А все потому, что сирийская компания «Сосьете дез Импортасьон» официально купила у УАЗа шасси от ГАЗ‑69 и водрузила на него 9‑местный кузов собственного производства.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы помните, что у «козлика» не было окон?
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
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Фото: из архива автора