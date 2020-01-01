При замене сцепления и других гаражных работах в дело пойдет отслуживший свое вкладыш подшипника коленвала.

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При замене сцепления или снятии/установке гидротрансформатора необходимо зафиксировать маховик от проворачивания.

В качестве стопора я использую отслуживший вкладыш подшипника коленвала, как показано на фото.

Антифрикционное покрытие вкладыша не повреждает зубья венца. При необходимости вкладыш слегка подгибаем по месту.

А. Самойленко, г. Ставрополь

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Фото: А. Самойленко