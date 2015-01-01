Вас когда-нибудь заносило на мокрой асфальтированной дороге? Имейте в виду, что коэффициент сцепления шин с сухой грунтовкой и с мокрым асфальтом в общем одинаковый. Так что по проселочным дорогам нужно ездить так же аккуратно, как по городу во время дождя.

Какие дороги называют грунтовками?

Ответ кроется в названии. Основу дороги составляет грунт, то есть почва. Грунтовые дороги принято разделять на три типа по качеству полотна:

Улучшенные дороги с проезжей частью. Как правило, профилированные, то есть верхняя точка такой дороги расположена на осевой, а края — ниже. Такой дороге обильные осадки не опасны — основная их часть стекает на обочину. При строительстве этих дорог используют добавки (например, шлак или гравий). Их еще называют «низшим типом» дорожной одежды. На карте изображаются двумя параллельными линиями.

Проселочные дороги (не улучшенные). Такие дороги обычно связывают населенные пункты между собой и существуют длительное время. На карте изображаются сплошной линией.

Лесные или полевые дороги. Они образуются после проезда нескольких машин и сильно зависят от рельефа местности. На карте изображаются прерывистой линией.

По данным Росстата, общая протяженность автомобильных дорог в России в 2019 году составляла 1, 54 млн км. Доля грунтовых дорог федерального, регионального или межмуниципального значения — 7,3%. При этом 28,2% населенных пунктов в стране не обеспечены подъездными дорогами с твердым покрытием.

Словом, грунтовок в России много, и в большинстве своем даже «улучшенные» дороги не отличаются ровным профилем.

Грунтовые дороги с выпуклым двускатным профилированием обычно строят там, где интенсивность движения не превышает 100 автомобилей в сутки. Они требуют постоянного обслуживания, но в сравнении с грунтовками естественного происхождения профилированные дольше находятся в проезжем состоянии.

По ровной грунтовке без особых сложностей можно проехать и на спорткаре без просвета. Но в России такие дороги — редкость. Во время дождей образуются выбоины и колеи после проезда транспорта. При движении приходится снижать скорость и выбирать траекторию. Все это выматывает водителя, да и пассажиров. Бывалые советуют использовать ряд приемов, чтобы поддерживать среднюю скорость движения на приемлемом уровне, что особенно важно в дальней дороге.

Совет 1. Позаботьтесь о средствах выживания

Если маршрут пролегает по безлюдной местности, запаситесь набором Робинзона, а именно: полный бак и запас топлива в канистре, буксировочный трос и набор цепей на колеса, запас питьевой воды и еды, теплая одежда или спальный мешок, зарядное устройство для телефона. Со всем этим, даже если случится худшее — машина застрянет или сломается, у вас есть шанс решить проблему самостоятельно или дождаться помощи в относительно приемлемых условиях.

Совет 2. Настройте систему вентиляции

Грунтовые или гравийные дороги пылят. Поэтому перед съездом на них закройте все окна в автомобиле и люк. В идеале переключите систему вентиляции салона в режим рециркуляции воздуха, когда заслонка перекрывает забор воздуха снаружи. Так в салон проникнет минимум пыли.

Если впереди пылит по грунтовке попутная машина, лучше отпустите ее подальше, увеличив максимально дистанцию. Так вы обеспечите себе лучший обзор. А если знаете, что машина следует за вами, включите противотуманки и помните, что вынужденная остановка может оказаться сюрпризом для водителя позади вас.

Совет 3. Ищите параллельную дорожку

Когда основная дорога разбита настолько, что ехать по ней можно только с пешеходной скоростью, есть смысл поискать альтернативу. Осмотритесь: местные жители наверняка «протоптали» параллельную дорогу вдоль ближайшей лесополосы. В большинстве случаев она ровнее и двигаться по ней можно на куда большей скорости.

Совет 4. Не разгоняйтесь

Банально, но тем не менее... Не гоните, даже если грунтовка ровная. Лужа может сохраняться на такой дороге очень долго после дождя. Не успеете остановиться — окажетесь в грязевой ловушке. Хорошо, если удастся преодолеть такой участок ходом, а если нет?

Совет 5. Не заезжайте в колею

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Начинающим водителям свойственно такое заблуждение. Многие считают, что раз есть колея, значит, так проехало большинство водителей, и мне, стало быть, лучше двигаться проторенной дорожкой. Нет, не лучше. После каждой машины колея становится глубже (помните песню Высоцкого «Чужая колея»?), поэтому шансов задеть брюхом больше. Можно повредить элементы выпускной системы или трансмиссии. Но если в первом случае машина сможет продолжить движение своим ходом под рев не заглушенного уже ничем двигателя, то во втором все будет гораздо хуже.

Самое правильное — двигаться по краю колеи, выбирая для колес машины самые высокие участки дороги.

Коэффициент сцепления с дорогой при различных условиях

Тип дорожного покрытия Условия Коэффициент сцепления Асфальт/бетон сухой 0,7 ÷ 0,8 мокрый 0,5 ÷ 0,6 грязный 0,25÷0,45 Грунтовая дорога сухая 0,5 ÷ 0,6 мокрая 0,2 ÷ 0,4 грязная 0,15 ÷ 0,30 Песок влажный 0,4 ÷0,5 сухой 0,2 ÷ 0,3 Укатанный снег без ледяной корки 0,22 ÷ 0,25

Коэффициент сцепления шин на грунтовой дороге гораздо ниже, чем на сухом асфальте. А езда по мокрой грунтовке сопоставима с движением по укатанному снегу. Это нужно учитывать при выборе скорости, особенно в поворотах, во избежание заноса. Его, к слову, может спровоцировать даже незначительная неровность, на которой подбросит загруженное в повороте колесо. Не совершайте резких движений рулем, не давите на газ или тормоз слишком резко. Все управляющие действия должны быть плавными. Тогда вы и пассажиры доберетесь до места в безопасности.

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