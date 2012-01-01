Подсказка: речь идет о кузовной детали.

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Забавная кузовная деталь на Москвичах и их ижевских родственниках быстро получила народное прозвище: погон!

Поначалу на автомобилях Москвич никаких «погон» не было: задняя стойка соединялась с крышей контактной сваркой, а шов старательно заделывали. Но подключились рационализаторы — некрасивый шов стали прикрывать накладкой. Правда, все равно выглядело не шибко эстетично, и накладка обрела габаритный красно-белый фонарь.

Такие машины уходили на экспорт, но постепенно «погоны» с фонариками стали общенародным достоянием. Позднее, на моделях 2140, «погоны» стали солиднее, чего нельзя сказать про ижевские машины, на которых оставили лишь узкую полоску стали. В конце концов «погоны» пропали совсем.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какую Ниву называли «моськой»?

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Фото: из архива автора