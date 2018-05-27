Вопрос с форума «За рулем»:
— У Солярисов нового поколения корректор фар — ручной, а фары при этом светодиодные. Законно ли это?
— В соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 48 установка омывателя и автоматического корректора фар является обязательной, если ближний свет выдает световой поток более 2000 люмен. Обращаю внимание: требование не привязано к типу источника света. Галоген до этой границы недотягивает. Ксенон чаще всего светит лампой на 35 Вт, которая превышает указанный лимит. Однако есть лампы мощностью 25 Вт, которые допускается применять без омывателя и автокорректора. То же самое касается светодиодных фар.
Поэтому немало сравнительно недорогих моделей с LED-фарами выпускают без этих устройств. Это не означает, что свет у них заведомо хуже: эффективность фары больше зависит от ее конструкции и в меньшей степени от типа и мощности источника света. Вместе с тем омыватель в наших условиях еще никому не мешал.
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Фото: Hyundai