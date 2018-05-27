Да, все по правилам.

Вопрос с форума «За рулем»:

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— У Солярисов нового поколения корректор фар — ручной, а фары при этом светодиодные. Законно ли это?

— В соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 48 установка омывателя и автоматического корректора фар является обязательной, если ближний свет выдает световой поток более 2000 люмен. Обращаю внимание: требование не привязано к типу источника света . Галоген до этой границы недотягивает. Ксенон чаще всего светит лампой на 35 Вт, которая превышает указанный лимит. Однако есть лампы мощностью 25 Вт, которые допускается применять без омывателя и автокорректора. То же самое касается светодиодных фар.

Поэтому немало сравнительно недорогих моделей с LED-фарами выпускают без этих устройств. Это не означает, что свет у них заведомо хуже: эффективность фары больше зависит от ее конструкции и в меньшей степени от типа и мощности источника света. Вместе с тем омыватель в наших условиях еще никому не мешал.

Большой световой тест «За рулем», в котором состязаются на эффективность светотехники 11 самых популярных на российском рынке машин, читайте тут.

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Фото: Hyundai