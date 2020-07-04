7 лет с Шевроле Нива: подсчитаны расходы. Они огромны!

Редакционная Chevrolet Niva 2013 года выпуска продолжает требовать все новых запчастей. Некоторые из них стоят очень дорого.

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Эксперт «За рулем», эксплуатирующий Ниву, созрел для замены поворотных кулаков на те, которые не нуждаются в обслуживании, — сил регулировать зазоры подшипников у него не осталось. Но модернизированные кулаки с индексом 21214 стоят баснословных денег. Поэтому было решено приобрести комплект от фирмы Iveco — за 10 500 рублей, плюс 3500 рублей за регулировку углов.

Замены потребовали и тормозные механизмы задних колес, износ которых оказался неравномерным, что ухудшило эффективность и плавность тормозной динамики. Ремонт обошелся в 3400 рублей. Еще почти три тысячи понадобилось для замены поврежденных где-то реактивных штанг задней подвески.

Зимой из строя вышли реостат и моторчик «печки», который издавал неприятные звуки, после чего по непонятным причинам потек радиатор печки. Но на этом проблемы не закончились — купленный моторчик оказался бракованным, и его снова пришлось менять. Итого 3500 рублей.

Неприятным событием стало и то, что скол на лобовом стекле дал трещины. Заменить его решили на стекло с электрообогревом стоимостью 8000 рублей. Еще более 1800 рублей понадобилось на компоненты проводки электрообогреваемого стекла.

Ожидаемым оказался люфт передних сидений. Их можно заменить на модернизированные, но это дорого, поэтому приобрели комплекты салазок — по 4000 рублей для каждого кресла.

В результате общие расходы на автомобиль за 7 лет, включая покупку топлива, к 145 тысячам километров достигли 816 тысяч рублей — суммы, достаточной для покупки нового автомобиля.

Полный отчет о затратах на содержание и ремонт Шевроле Нивы читайте в июльском номере «За рулем» (уже в продаже).

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Фото: «За рулем»