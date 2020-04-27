Свое видение нового поколения внедорожника на сей раз представил независимый чешский дизайнер.

Материалы по теме Будущая Нива? Да ладно!

Несколько красочных рендеров, дающих представление о том, как могла бы выглядеть Lada 4x4 или Niva в новом поколении, опубликовал чешский журнал Auto.cz. Издание вспоминает о недавнем обновлении Lada 4х4 и размышляет о том, каким мог бы быть редизайн, затронь он не только интерьер, но и внешность. Дизайнер под творческим псевдонимом Honza потратил на создание рендеров несколько часов.

Несильно соотносясь с возможностями обновления текущей версии Lada 4x4, а также реалиями производства и авторынка, дизайнер представил, по сути, вольный взгляд на тему российского внедорожника — и подошел к вопросу как минимум со вкусом и вниманием к деталям.

Обращают на себя внимание подштамповки на боковинах, свойственные современному ДНК дизайна Lada, надфарники в стиле нынешних Lada 4x4, а также задние фонари, вдохновленные светотехникой первого варианта Нивы — ВАЗ-2121. Показаны трех- и пятидверные варианты.

В ближайшем будущем линейка SUV у бренда Lada может включить в себя три модели: действующее поколение Lada 4x4 (изначально — Нива первого поколения), примкнувший к бренду Lada внедорожник Niva (экс-Chevrolet, Нива второго поколения), а также новый кроссовер, построенный на платформе Renault.

По неподтвержденным сведениям, первые его серийные образцы должны увидеть свет в 2021 году, а в продажу модель запустят в 2022-м. Элементы стиля этот автомобиль может унаследовать от концепта 2018 года Lada 4x4 Vision, неофициально именуемый «новой Нивой».

Новые рендеры следующего поколения Lada 4x4 Niva Свое видение нового поколения внедорожника на сей раз представил независимый чешский дизайнер. Новые рендеры следующего поколения Lada 4x4 Niva



Фото: Auto.cz, АВТОВАЗ