Авто за 250–300 тысяч: самые достойные предложения

Кроссоверы и даже старенький премиум — за эти деньги выбор довольно широк. И все же приоритет — массовым моделям. По крайней мере, не будет трудностей с запчастями.

Гольф-класс? А может, свежую Гранту?

Расстановка марок-лидеров в этом диапазоне цен существенно меняется. Ford уверенно уходит в отрыв, а Chevrolet и Opel обгоняют Ладу по суммарному числу предложений! В остальном набор самых массовых марок тот же, что и в пределах от 200 000 до 250 000 рублей, только его неожиданно дополняет Peugeot — причем их больше, чем Фолькс­вагенов. Ну и кто из них «народная марка»?

Focus II вновь чемпион, как и в диапазоне «200–250 тысяч», но за дополнительные 50 тысяч можно приобрести Focus, лучше упакованный (здесь больше моторов 1.8 и 2.0 и вариантов с АКП) и с меньшими пробегами. Схожая история и у Астры c Лансером.

Из Hyundai чаще всего встречается Getz 2007–2009 годов с разумными пробегами — малыш оказался живучим по кузову и агрегатам. Из Peugeot — «триста восьмой» первого поколения 2008–2011 годов выпуска. Высокой ликвидностью эта модель не отличается. Скорее всего, репутацию портят бензиновые моторы того периода — не самые удачные. Такой ее статус вынуждает хозяев снижать цены (иначе машина просто сгниет во дворе под цветущим тополем) — и всё равно будет возможен дальнейший торг. Иными словами — в ряду прямых конкурентов по гольф-классу Peugeot 308 будет в среднем существенно дешевле. При этом большинство «триста восьмых» — с автоматом.

У Гранты множество преимуществ над одноклассниками — в первую очередь самыми дешевыми «китайцами». Два типа кузова, кроссоверный дорожный просвет, недорогие запчасти и сервис на каждом углу. Совсем старых машин просто нет (выпускается с 2011‑го), ликвидна на вторичном рынке.

Кого не заботят престиж и комфорт, а в приоритете возможность ездить, получают отличный выбор Грант первых лет выпуска. Попадаются отдельные экземпляры лет четырех-пяти с пробегами до 50 000 км. С высокой вероятностью, это машины от первого владельца — самый благоприятный расклад без подводных камней.

Отечественный внедорожник или импортный кроссовер?

Материалы по теме Топ-5 самых недооцененных машин на вторичке

Так же прекрасен выбор среди Нивы‑2121 и Шнивы. Шевроле за эти деньги будут на год-другой старше, но в любом случае реалистично выловить пяти-шестилетку с пробегом до 80 тысяч. Среди УАЗов доминируют Патриоты 2010–2013 годов с умеренными пробегами.

Выбор кроссоверов‑иномарок расширяется неоднозначными предложениями. Например, Nissan Murano I (2002–2007) и столь же немолодые Mitsubishi Outlander или Ford Escape — большей частью с пробегами за двести тысяч. Лучше, наверное, взглянуть на Hyundai Santa Fe. Он тоже будет старый, зато с автоматом, и есть экземпляры с пробегами до 130 000 км.





На вторичном рынке «лимитированные» и «спортивные» версии Патриота практически не имеют веса. Чтобы сбыть машину, приходится снижать цену до среднерыночной. Типичных покупателей Патриота больше интересуют иные качества модели, нежели изыски оформления и комплектации. Santa Fe первого поколения был у нас очень востребован, выпускали его до 2012 года. Передний или полный привод, простецкие и надежные агрегаты (иногда их кличут «примитивными», но это не так), общий ресурс свыше 300 000 км.

Хочется помоложе и с пробегом до сотни? Число вариантов уменьшается до двух-трех. Vortex Tingo (Chery Tiggo таганрогской сборки), равно как и оригинальный Tiggo за 260–280 тысяч рублей предлагают в возрасте 7–10 лет.

«В прошлом премиум»

В эту же ценовую нишу попадает Mercedes-Benz M‑класса и некоторые другие «в прошлом премиумы». В основном, ввезенные из Европы уже в состоянии б/у. Конкретно этот М‑класс (кузов W163) способен жить до полумиллионной отметки. Но нереально найти вариант одновременно с прозрачной историей, пробегом менее 300 тысяч и возрастом менее 18 лет, не побывавший в паре ДТП. Рекомендовать можно только поклонникам марки — с учетом затрат на предстоящее обслуживание и ремонт.