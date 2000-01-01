Нерожденная Лада: известно, кто убил «Проект C»

В модельном ряду АВТОВАЗа мог появиться седан ВАЗ‑2116 Силуэт. А также хэтчбек, универсал и кроссовер на его платформе.

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В начале 2000‑х годов ВАЗ совместно с компанией Magna активно работал над новой переднеприводной платформой для машин класса С+, которые должны были получить более мощные моторы и более вместительные кузова.

На Московском автосалоне 2004 года показали концептуальный седан ВАЗ‑2116 Силуэт. На этой платформе планировалось создать также хэтчбек, универсал и кроссовер. Старт серийного производства намечался на 2012 год. Но после того, как совладельцем АВТОВАЗа стала компания Renault, «Проект С» официально закрыли.

Воплощенный в металле седан ВАЗ-2116 успешно выдержал краш-тест по методике EuroNCAP, претендовал на четыре звезды. Для модели готовили массу новых решений: 1,8-литровый двигатель, иную механическую коробку передач, многорычажную заднюю подвеску, широкий список базового оборудования.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие забавные концепты делали в Тольятти в 1980-х?

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Фото: из архива автора