Желание успокоиться может выйти водителю боком, и более того — ПДД это запрещают, напоминает глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Попал в небольшое ДТП. Пока ждали ГАИ, выпил корвалол, чтобы немного успокоить сердце. Пьяным не был, но сотрудник предложил пройти проверку на алкоголь, с чем я категорически не согласился. В итоге по результатам разбора ДТП нам предъявили обоюдку, зато мне теперь грозит суд за отказ от прохождения проверки. Лишаться прав нельзя, так как начинается дачный сезон и без машины никак. Я пенсионер. Законно ли это?

С. Ельчин, Свердловская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Пункт 2.7 ПДД запрещает водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.

Этому требованию корреспондирует часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ, предусматривающая ответственность за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в виде наложения административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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Правовые основания для направления вас на медицинское освидетельствование на состояние опьянения содержатся в части 1.1 статьи 27.12 КоАП РФ. К ним относятся достаточные основания полагать, что вы находились в состоянии опьянения, и (или) вынесение определения о возбуждении в отношении вас дела об административном правонарушении в связи с нарушением ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшем причинение легкого или средней степени тяжести вреда здоровью потерпевшего (статья 12.24 КоАП РФ).

О последствиях отказа от указанного освидетельствования инспектор обязан был вас предупредить. Что касается действий инспектора, то их законность может быть проверена в рамках рассмотрения соответствующей жалобы вышестоящему должностному лицу Госавтоинспекции, которую вы вправе подать.

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