Сравнили VW Jetta, Mazda 3 и Kia Cerato. Жесткие они...

В некогда многочисленном гольф-классе в средней ценовой категории остались лишь три седана.

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Все три автомобиля, которые принимают участие в сравнительном тесте «За рулем», а это Volkswagen Jetta (почти два миллиона), Mazda 3 за 1 636 000 и Kia Cerato за 1 379 900 рублей, имеют передний привод, 6-ступенчатые автоматы и полузависимые задние подвески.

Первое важное отличие между седанами Фольксвагена, Мазды и Киа — двигатели. У «немца» это 1,4-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., у «японца» — 1,5-литровый атмосферник мощностью 120 л.с., а у «корейца» — 150-сильный безнаддувный агрегат объемом 2 литра. Это отражается и на динамике, и на аппетите машин. Мазда отстает в разгоне до сотни на пару секунд, но прекрасно звучит, а у Церато самый большой расход топлива — на литр-два выше, чем у конкурентов.

Другое значимое отличие — в интерьерах. Салон Джетты — лаконичный и добротный, Мазды — экспрессивный и стильный, Церато — практичный и невычурный. При этом в Джетте и Мазде на заднем диване с комфортом разместятся только два пассажира — высокий центральный туннель, разделяющий пространство, мешает устроиться третьему. В Церато туннель практически незаметный.

Багажники Джетты и Киа одинакового объема — 436 литров, у Мазды почти на 100 литров меньше.

На ходу устойчивее других оказалась Джетта. У ее конкурентов обнаружены некоторые недоработки в задней подвеске, из-за чего машины ведут себя не так стабильно, как «немец». Но все машины одинаково жесткие при езде по некачественному покрытию.

Подробности сравнительного тест-драйва Volkswagen Jetta , Mazda 3 и Kia Cerato , а также выводы эксперта читайте в августовском номере журнала «За рулем» (скоро в продаже).

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