13 000 км с Haval F7: как работают датчики давления

На панели приборов опять зажглась лампа, сигнализирующая о низком давлении в одном из колес. На этот раз — не зря!

Haval F7

Изготовитель — Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус, Россия

Год выпуска — 2019

В эксплуатации «За рулем» — с октября 2019 года

Пробег на момент отчета — 13 000 км

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На панели приборов Хавейла опять зажглась лампа, сигнализирующая о низком давлении в одном из колес. Пару месяцев назад я уже поминал нелестным словом систему TPMS. И вот она снова подкинула повод написать пару строк.

Посмотрел раскладку по колесам — действительно, в правом заднем давление оказалось чуть ниже нормы. Неужели опять система глючит?

В ночи разбираться не стал, оставил автомобиль на парковке, а на следующий день обнаружил его присевшим на один бок.

В ближайшем шиномонтаже из протектора извлекли саморез. Выходит, система не зря забила тревогу — молодец, реабилитировалась!

Кстати, с ее помощью можно выставить правильное давление, если под рукой нет точного манометра. Только учтите, TPMS опрашивает датчики примерно раз в полминуты. Соответственно, с такой периодичностью обновляются показатели на экране борткомпьютера.