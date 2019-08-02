13 000 км с Haval F7: как работают датчики давления

Haval F7
Изготовитель — Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус, Россия
Год выпуска — 2019
В эксплуатации «За рулем» — с октября 2019 года
Пробег на момент отчета — 13 000 км
На панели приборов Хавейла опять зажглась лампа, сигнализирующая о низком давлении в одном из колес. Пару месяцев назад я уже поминал нелестным словом систему TPMS. И вот она снова подкинула повод написать пару строк.
Посмотрел раскладку по колесам — действительно, в правом заднем давление оказалось чуть ниже нормы. Неужели опять система глючит?
В ночи разбираться не стал, оставил автомобиль на парковке, а на следующий день обнаружил его присевшим на один бок.
В ближайшем шиномонтаже из протектора извлекли саморез. Выходит, система не зря забила тревогу — молодец, реабилитировалась!
Кстати, с ее помощью можно выставить правильное давление, если под рукой нет точного манометра. Только учтите, TPMS опрашивает датчики примерно раз в полминуты. Соответственно, с такой периодичностью обновляются показатели на экране борткомпьютера.