Желание сэкономить на расходниках себя не оправдывает!

Вопрос с форума «За рулем»:

Материалы по теме Моторное масло — как часто надо его менять? Советы экспертов

— Реальный объем моторного масла, контактирующий с деталями мотора, гораздо меньше того, который плещется в системе. Так зачем же заливать «лишнее масло»?

— «Лишнего» масла в двигателе нет. Масляный насос гоняет все масло по кругу, но при уменьшенном количестве частота обмена масла становится выше.

Ведь если объем масла снизился, а производительность насоса не поменялась, то одним и тем же масляным частицам приходится чаще смазывать, охлаждать, чистить и выносить грязь. Поэтому при пониженном уровне масла оно работает гораздо интенсивнее, чем при номинальном количестве, а потому существенно быстрее стареет и, ­следовательно, начинает хуже справляться с обязанностями.

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А какой расход масле можно считать нормальным? Об этом — тут.

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