Вопрос с форума «За рулем»:
— Реальный объем моторного масла, контактирующий с деталями мотора, гораздо меньше того, который плещется в системе. Так зачем же заливать «лишнее масло»?
— «Лишнего» масла в двигателе нет. Масляный насос гоняет все масло по кругу, но при уменьшенном количестве частота обмена масла становится выше.
Ведь если объем масла снизился, а производительность насоса не поменялась, то одним и тем же масляным частицам приходится чаще смазывать, охлаждать, чистить и выносить грязь. Поэтому при пониженном уровне масла оно работает гораздо интенсивнее, чем при номинальном количестве, а потому существенно быстрее стареет и, следовательно, начинает хуже справляться с обязанностями.
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- А какой расход масле можно считать нормальным? Об этом — тут.
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