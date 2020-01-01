Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку

Airline ACF-N. Насадка-носик для канистры универсальный Примерная цена 420 ₽ Идея насадки великолепна. Но единого ГОСТа на горловины канистр нет, а потому подсоединить такую насадку удается не к каждой из них. Еще труднее добиться герметичности по прокладке. Слив из 20-литровой канистры занял 2 мин 02 сек. В комплект входит резиновая насадка под бензиновые горловины баков, имеющие меньший диаметр, чем у дизельных. Короче, если такой носик подходит к вашей канистре, то вы — король дозаправки! Насадка поможет переливать любые жидкости, при этом вылить из канистры можно всё топливо до капли. Полезное изделие.

Airline AFP-3812-01. Насос перекачки топлива погружной

Примерная цена 760 ₽ Тип жидкости: бензин, спирт и растворители переливать нельзя — фактически разрешены только дизтопливо и вода Электрический насос (12 В, 1,5 А) работает только при погружении в жидкость: самовсасывание у него отсутствует. Шланг к изделию не прилагается. Работает шустро: 20‑литровую канистру наполнил за 1 мин 41 сек. Но габариты изделия позволяют брать жидкость разве что из бочки. Указан максимальный подъем: 2,5 метра. Полезность ограничена.