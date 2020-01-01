Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку

Без перелива жидкостей автомобилисту не обойтись — а это с непривычки бывает непросто. Скажем, гидрометцентр пообещал резкое похолодание, а у вас бачок стеклоомывателя доверху заправлен обычной водой — как осушить емкость? А как перелить бензин из стандартной 20‑литровой канистры в бак машины или, к примеру, газонокосилки? Если под рукой нет воронки, то можете не мучиться — бесполезно. Ситуация унизительная: топливо есть, машина исправна, а вот с заправкой — проблема. Неслучайно многие пластмассовые канистры снабжены выдвижными или накручивающимися носиками.
Мы испытали десяток изделий и приспособлений для перекачки различных автомобильных жидкостей. Примечательно, что универсальностью применительно к типу переливаемого продукта обладают далеко не все из них. Исключением является… нет, вовсе не вода, а дизельное топливо — его не боится никто.
Подробности — в нашей фотогалерее.
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Airline ACF-N. Насадка-носик для канистры универсальный
Примерная цена 420 ₽
Идея насадки великолепна. Но единого ГОСТа на горловины канистр нет, а потому подсоединить такую насадку удается не к каждой из них. Еще труднее добиться герметичности по прокладке. Слив из 20-литровой канистры занял 2 мин 02 сек.
В комплект входит резиновая насадка под бензиновые горловины баков, имеющие меньший диаметр, чем у дизельных. Короче, если такой носик подходит к вашей канистре, то вы — король дозаправки! Насадка поможет переливать любые жидкости, при этом вылить из канистры можно всё топливо до капли. Полезное изделие.
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Airline AFP-3812-01. Насос перекачки топлива погружной
Примерная цена 760 ₽
Тип жидкости: бензин, спирт и растворители переливать нельзя — фактически разрешены только дизтопливо и вода
Электрический насос (12 В, 1,5 А) работает только при погружении в жидкость: самовсасывание у него отсутствует. Шланг к изделию не прилагается. Работает шустро: 20‑литровую канистру наполнил за 1 мин 41 сек. Но габариты изделия позволяют брать жидкость разве что из бочки. Указан максимальный подъем: 2,5 метра. Полезность ограничена.
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Alca 559000. Сифонный насос для слива топлива
Примерная цена 200 ₽
Тип жидкости: не оговаривается
Пользоваться изделием несложно: главное — не перепутать «вход и выход». Это желательно определить до погружения в жидкость: струя воздуха при нажатии на грушу даст правильный ответ. Малые размеры устройства и тонкие шланги (7 мм) делают его неприемлемым для перекачки топлива. А вот осушить бачок омывателя во избежание замерзания можно.
Четырехлитровую емкость (как у большинства бачков в российском исполнении) удалось опустошить примерно за 4 минуты. Полезность ограничена, однако невысокая цена позволяет приобрести изделие про запас.
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Berkut SP300MP. Насос Smart Power ручной для перекачки жидкостей и ГСМ
Примерная цена 1100 ₽
Тип жидкости: годится для перекачки бензина, дизтоплива, антифризов, керосина и технической воды
Устройство промышленного размера. Есть даже крышка, позволяющая вворачивать насос в резьбу горловины стандартной 200‑литровой бочки. При этом заборник дотягивается до ее дна. Производительность тоже профессиональная: 20 литров за 1 мин 20 сек. Правда, для этого пришлось интенсивно поработать рычагом насоса. Может пригодиться для быстрой дозаправки автомобиля, поможет слить пожарную бочку на даче перед зимой. Причем при перепаде высот работает в режиме сифона. Полезность ограничена.
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Berkut SP400ЕP. Насос Smart Power ручной для перекачки жидкостей и ГСМ
Примерная цена 900 ₽
Тип жидкости: бензин, ДТ, керосин, спирты, антифризы, техническая вода
Этот насосик — электрический (две батарейки АА)! Длина всасывающей трубки — 385 мм, длина шланга — 605 мм. Переливает 20 литров за 2 минуты 02 сек, но при этом оставляет довольно большой несливаемый остаток — около литра. Так что при следующей заправке 20 л в вашу канистру уже не войдут. Устройство свободно входит в горловину канистры. Полезность ограничена.
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Berkut SP410ЕP. Насос Smart Power ручной для перекачки жидкостей и ГСМ
Примерная цена 1780 ₽
Тип жидкости: бензин, ДТ, керосин, спирты, антифризы, техническая вода
Электрический насосик питается от двух батареек АА. Длина всасывающей трубки — 385 мм, длина шланга — 560 мм. Длительность перекачки 20 литров — 2 мин 15 сек. Свободно входит в горловину канистры. Есть система самоотключения по достижении уровня в принимающей емкости. Предусмотрен удобный пенал для хранения. Полностью канистру не осушает, оставляя около 1 л. Но в целом — полезная вещь.
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DolleX. Ручной насос для ГСМ
Примерная цена 230 ₽
Тип жидкости: не оговаривается
Диаметр шланга всего 10 мм, поэтому 20 литров переливает очень долго: аж 6 мин 48 сек. Но для откачки воды из бачка омывателя подойдет. От груши отходят два шланга по 700 мм. В целом — универсальное недорогое средство, которое можно иметь разве что на всякий случай. Полезность не на высоте.
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Koshin EP-305. Насос ручной для перекачки жидкостей
Примерная цена 1550 ₽
Тип жидкости: дизельное топливо и керосин
Электрический насосик на двух батарейках типа АА перекачивает 20 литров за 1 мин 57 сек. Предусмотрено самоотключение по достижении определенного уровня в приемной емкости. С трудом входит в стандартную канистру из-за приемной части диаметром 35 мм. Полностью канистру не осушает, оставляя около 1 л. Непонятен запрет на перекачку бензина. Полезным назвать тяжело.
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Koshin РН-20-ААА-1. Насос ручной для перекачки жидкостей
Примерная цена 550 ₽
Тип жидкости: кроме вязких и агрессивных
Благодаря упругой груше и шлангам большого сечения качает довольно быстро: на 20 литров потребовались 2 мин 21 сек. Длина всасывающей трубки 400 мм, длина шланга 630 мм. Удобное универсальное приспособление для перекачки любых жидкостей, кроме чересчур вязких или очень агрессивных. Полезное изделие.
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Stels 53722. Воронка пластиковая с сетчатым фильтром 120 мм
Примерная цена 115 ₽
Тип жидкости: не оговаривается
Самое древнее и простое устройство на все случаи жизни. При выборе воронки надо делать акцент на наличие фильтрующей сеточки. Желательно, чтобы носик был отогнут в сторону: прямые воронки на современных автомобилях неприемлемы. Носик в виде гофрированного шланга неудобен: полная воронка заваливается вбок. Время для пропускания 20 литров — 1 мин 08 сек. Одно из двух устройств в нашей выборке, полностью осушающее канистру. Очень полезное изделие!
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БелАК БАК.00075. Насос перекачки топлива погружной 12V D50
Примерная цена 790 ₽
Тип жидкости: дизтопливо
Мощный электрический насос (ток — 3,7 А) прокачивает 20 литров всего за 38 секунд — ураган! Подъем жидкости — на высоту до 2 метров, шланга в комплекте нет. В канистру не влезет. Полезность ограничена оговоркой по применяемости: для бензина изделие не годится.
Сопоставлять разномастные устройства по принципу «лучше — хуже» бессмысленно: важнее оценить полезность изделий. Больше других нам понравился Berkut SP410 ЕP — качает что угодно, умеет самоотключаться. Отметим также знакомую всем простую воронку — в ее полезности сомневаться не приходится.
Насадка-носик для канистры, воронка, погружной, сифонный, ручной насосы — перелить жидкость из одной емкости в другую можно по-разному. Эксперты «За рулем» изучили наиболее интересные приспособления.Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку
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