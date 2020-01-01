Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — журнал За рулем

Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку

Насадка-носик для канистры, воронка, погружной, сифонный, ручной насосы — перелить жидкость из одной емкости в другую можно по-разному. Эксперты «За рулем» изучили наиболее интересные приспособления.

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Без перелива жидкостей автомобилисту не обойтись — а это с непривычки бывает непросто. Скажем, гидрометцентр пообещал резкое похолодание, а у вас бачок стеклоомывателя доверху заправлен обычной водой — как осушить емкость? А как перелить бензин из стандартной 20‑литровой канистры в бак машины или, к примеру, газонокосилки? Если под рукой нет воронки, то можете не мучиться — бесполезно. Ситуация унизительная: топливо есть, машина исправна, а вот с заправкой — проблема. Неслучайно многие пластмассовые канистры снабжены выдвижными или накручивающимися носиками.

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Мы испытали десяток изделий и приспособлений для перекачки различных автомобильных жидкостей. Примечательно, что универсальностью применительно к типу переливаемого продукта обладают далеко не все из них. Исключением является… нет, вовсе не вода, а дизельное топливо — его не боится никто.

Подробности — в нашей фотогалерее.

Airline ACF-N. Насадка-носик для канистры универсальный
Airline ACF-N. Насадка-носик для канистры универсальный

Примерная цена 420 ₽

Идея насадки великолепна. Но единого ГОСТа на горловины канистр нет, а потому подсоединить такую насадку удается не к каждой из них. Еще труднее добиться герметичности по прокладке. Слив из 20-литровой канистры занял 2 мин 02 сек.

В комплект входит резиновая насадка под бензиновые горловины баков, имеющие меньший диаметр, чем у дизельных. Короче, если такой носик подходит к вашей канистре, то вы — король дозаправки! Насадка поможет переливать любые жидкости, при этом вылить из канистры можно всё топливо до капли. Полезное изделие.

Airline AFP-3812-01. Насос перекачки топлива погружной
Airline AFP-3812-01. Насос перекачки топлива погружной

Примерная цена 760 ₽

Тип жидкости: бензин, спирт и растворители переливать нельзя — фактически разрешены только дизтопливо и вода

Электрический насос (12 В, 1,5 А) работает только при погружении в жидкость: самовсасывание у него отсутствует. Шланг к изделию не прилагается. Работает шустро: 20‑литровую канистру наполнил за 1 мин 41 сек. Но габариты изделия позволяют брать жидкость разве что из бочки. Указан максимальный подъем: 2,5 метра. Полезность ограничена.

Alca 559000. Сифонный насос для слива топлива
Alca 559000. Сифонный насос для слива топлива

Примерная цена 200 ₽

Тип жидкости: не оговаривается

Пользоваться изделием несложно: главное — не перепутать «вход и выход». Это желательно определить до погружения в жидкость: струя воздуха при нажатии на грушу даст правильный ответ. Малые размеры устройства и тонкие шланги (7 мм) делают его неприемлемым для перекачки топлива. А вот осушить бачок омывателя во избежание замерзания можно.

Четырехлитровую емкость (как у большинства бачков в российском исполнении) удалось опустошить примерно за 4 минуты. Полезность ограничена, однако невысокая цена позволяет приобрести изделие про запас.

Berkut SP300MP. Насос Smart Power ручной для перекачки жидкостей и ГСМ
Berkut SP300MP. Насос Smart Power ручной для перекачки жидкостей и ГСМ

Примерная цена 1100 ₽

Тип жидкости: годится для перекачки бензина, дизтоплива, антифризов, керосина и технической воды

Устройство промышленного размера. Есть даже крышка, позволяющая вворачивать насос в резьбу горловины стандартной 200‑литровой бочки. При этом заборник дотягивается до ее дна. Производительность тоже профессиональная: 20 литров за 1 мин 20 сек. Правда, для этого пришлось интенсивно поработать рычагом насоса. Может пригодиться для быстрой дозаправки автомобиля, поможет слить пожарную бочку на даче перед зимой. Причем при перепаде высот ­работает в режиме сифона. Полезность ограничена.

Berkut SP400ЕP. Насос Smart Power ручной для перекачки жидкостей и ГСМ
Berkut SP400ЕP. Насос Smart Power ручной для перекачки жидкостей и ГСМ

Примерная цена 900 ₽

Тип жидкости: бензин, ДТ, керосин, спирты, антифризы, техническая вода

Этот насосик — электрический (две батарейки АА)! Длина всасывающей трубки — 385 мм, длина шланга — 605 мм. Переливает 20 литров за 2 минуты 02 сек, но при этом оставляет довольно большой несливаемый остаток — около литра. Так что при следующей заправке 20 л в вашу канистру уже не войдут. Устройство свободно входит в горловину канистры. Полезность ограничена.

Berkut SP410ЕP. Насос Smart Power ручной для перекачки жидкостей и ГСМ
Berkut SP410ЕP. Насос Smart Power ручной для перекачки жидкостей и ГСМ

Примерная цена 1780 ₽

Тип жидкости: бензин, ДТ, керосин, спирты, антифризы, техническая вода

Электрический насосик питается от двух батареек АА. Длина всасывающей трубки — 385 мм, длина шланга — 560 мм. Длительность перекачки 20 литров — 2 мин 15 сек. Свободно входит в горловину канистры. Есть система самоотключения по достижении уровня в принимающей емкости. Предусмотрен удобный пенал для хранения. Полностью канистру не осушает, оставляя около 1 л. Но в целом — полезная вещь.

DolleX. Ручной насос для ГСМ
DolleX. Ручной насос для ГСМ

Примерная цена 230 ₽

Тип жидкости: не оговаривается

Диаметр шланга всего 10 мм, поэтому 20 литров переливает очень долго: аж 6 мин 48 сек. Но для откачки воды из бачка омывателя подойдет. От груши отходят два шланга по 700 мм. В целом — универсальное недорогое средство, которое можно иметь разве что на всякий случай. Полезность не на высоте.

Koshin EP-305. Насос ручной для перекачки жидкостей
Koshin EP-305. Насос ручной для перекачки жидкостей

Примерная цена 1550 ₽

Тип жидкости: дизельное топливо и керосин

Электрический насосик на двух батарейках типа АА перекачивает 20 литров за 1 мин 57 сек. Предусмот­рено самоотключение по достижении определенного уровня в приемной емкости. С трудом входит в стандартную канистру из-за приемной части диаметром 35 мм. Полностью канистру не осушает, оставляя около 1 л. Непонятен запрет на перекачку бензина. Полезным назвать тяжело.

Koshin РН-20-ААА-1. Насос ручной для перекачки жидкостей
Koshin РН-20-ААА-1. Насос ручной для перекачки жидкостей

Примерная цена 550 ₽

Тип жидкости: кроме вязких и агрессивных

Благодаря упругой груше и шлангам большого сечения качает довольно быстро: на 20 литров потребовались 2 мин 21 сек. Длина всасывающей трубки 400 мм, длина шланга 630 мм. Удобное универсальное приспособление для перекачки любых жидкостей, кроме чересчур вязких или очень агрессивных. Полезное ­изделие.

Stels 53722. Воронка пластиковая с сетчатым фильтром 120 мм
Stels 53722. Воронка пластиковая с сетчатым фильтром 120 мм

Примерная цена 115 ₽

Тип жидкости: не оговаривается

Самое древнее и простое устройство на все случаи жизни. При выборе воронки надо делать акцент на наличие фильтрующей сеточки. Желательно, чтобы носик был отогнут в сторону: прямые воронки на современных автомобилях неприемлемы. Носик в виде гофрированного шланга неудобен: полная воронка заваливается вбок. Время для пропускания 20 литров — 1 мин 08 сек. Одно из двух устройств в нашей выборке, полностью осушающее канистру. Очень полезное изделие!

БелАК БАК.00075. Насос перекачки топлива погружной 12V D50
БелАК БАК.00075. Насос перекачки топлива погружной 12V D50

Примерная цена 790 ₽

Тип жидкости: дизтопливо

Мощный электрический насос (ток — 3,7 А) прокачивает 20 литров всего за 38 секунд — ураган! Подъем жидкости — на высоту до 2 метров, шланга в комплекте нет. В канистру не влезет. Полезность ­ограничена оговоркой по применяемости: для бензина изделие не годится.

Сопоставлять разномастные устройства по принципу «лучше — хуже» бессмысленно: важнее оценить полезность изделий. Больше других нам понравился Berkut SP410 ЕP — качает что угодно, умеет самоотключаться. Отметим также знакомую всем простую воронку — в ее полезности сомневаться не приходится.

Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку

Насадка-носик для канистры, воронка, погружной, сифонный, ручной насосы — перелить жидкость из одной емкости в другую можно по-разному. Эксперты «За рулем» изучили наиболее интересные приспособления.

Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153099Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153098Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153100Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153101Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153102Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153111Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153104Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153105Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153106Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153107Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153108Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку
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Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку

Насадка-носик для канистры, воронка, погружной, сифонный, ручной насосы — перелить жидкость из одной емкости в другую можно по-разному. Эксперты «За рулем» изучили наиболее интересные приспособления.

Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153099Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153098Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153100Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153101Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153102Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153111Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153104Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153105Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153106Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153107Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку — фото 1153108Короли дозаправки: выбираем хороший насос и насадку
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