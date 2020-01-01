Лада за 1,5 млн, шины по записи, 40 коп./литр... А что вы помните про 80-е?

Добровольная страховка по цене нынешнего ОСАГО, доступный бензин и никаких камер или платных парковок! А вам что запомнилось?

Споры, когда было легче жить — при СССР или сейчас, — я не люблю. Поверьте: тогда было много хорошего и много плохого.

Отлично помню, как, будучи проголодавшимся студентом (стипендия — 40 ₽), я любил заходить в булочную и покупать за 3 копейки четвертушку свежей ржаной буханки, которую тут же уплетал. Кстати, за 1 копейку тогда можно было купить ластик в канцтоварах, коробок спичек, школьную тетрадку или выпить стакан газировки без сиропа.

Но помню и то, как, уже будучи инженером, по совету коллег мчался куда-то записываться на холодильник ЗиЛ: купить его в магазине было невозможно. А так — оставляешь открытку и ждешь: через пару лет тебя позовут.

На автомобили тоже записывались — если удавалось, конечно же. Кстати, на практике вместо выбранного автомобиля вам могли прислать открытку на совершенно другой — как более дорогой, так и более дешевый. Обычно никто не спорил: хватали то, что дают.

Сегодня у нас 80-е годы. Напоминаю обстановку: Московская Олимпиада, конец брежневской эпохи и т.д.

Куйбышев, магазин «Волгарь». Правильные игрушки той поры.

Сколько стоил рубль?

Это — вопрос вопросов: без него ничего не понять. Я обычно сопоставлял стоимость батона хлеба тогда и сейчас, но это очень приближенный подход. Правильнее оценивать стоимость продуктовой корзины и сопоставлять уровень средних зарплат. В общем, большинство исследователей сходится на том, что один советский рубль — это примерно 200 нынешних. Все, кто с этим не согласен, могут пересчитать дальнейшие выкладки по своему разумению.

Кто сколько получал?

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Про стипендию в 40 ₽ я уже говорил. Умножаем на 200 — получаем примерно 8000 в нынешних масштабах. Медсестра получала примерно 80 ₽, т.е. около 16 000 ₽ нынешними. Инженер зарабатывал примерно 150 ₽ — это 30 000 в сегодняшних измерениях. Квалифицированный рабочий на производстве зарабатывал 200 — 300 ₽, то есть от 40 тыс. до 60 тыс. нынешними. Кандидат наук мог получать рублей 400 — это 80 000 сегодня. Пенсия полковника в отставке составляла примерно 250 ₽, то есть 50 000 ₽ сегодняшними. Министр СССР получал, насколько мне известно, примерно 800 ₽, то есть 160 000 «новыми». Ведущий юморист страны и известный клоун в цирке на Цветном бульваре получали более 1000 ₽ каждый — это 200 000 в нынешнем исчислении.

Средняя зарплата в 1980 году составляла примерно 175 ₽. За квартиру, включая телефон, отопление, канализацию, газ и электричество, в среднем отдавали примерно 15 — 20 ₽.

Что сколько стоило?

Слова «байкерша» в ту пору вроде бы еще не было.

Начнем, конечно же, с транспорта. Ориентировочные цены ушедшей эпохи показаны ниже.

Марка Стоимость в 80-е В пересчете на уровень 2020 г Мотоцикл Урал с коляской 1750 ₽ 350 000 ₽ ЗАЗ-968М 5600 ₽ 1 120 000 ₽ ВАЗ-21011 7300 ₽ 1 460 000 ₽ ВАЗ-2121 Нива 10 300 ₽ 2 060 000 ₽ ГАЗ-24 (позднее — ГАЗ-24-10) 11 200 ₽ (16 300 ₽) 2 240 000 ₽ (3 260 000 ₽)

Материалы по теме 15 невероятных фактов про любимую «семерку» Где машины, там и шины. В свободной продаже были разве что шины для Волги — впрочем, как и практически любые газовские запчасти. А вот на остальную «резину» нужно было умудриться записаться, после чего ждать N месяцев. Простенькая жигулевская шина 6.15х13 стоила около 60 ₽ за штуку. А вот солидная волговская 7.35–14 — примерно 110 ₽. Набор из четырех передних колодок для Жигулей стоил чуть больше семи рублей — по-нынешнему это около 1500 ₽. За супердефицитный жигулевский распредвал спекулянты требовали до 200 ₽ — это 40 000 сегодня. Аккумулятор 55 А.ч стоил около полтинника, но продавался исключительно по записи, да еще при наличии справки, что вы сдали предыдущую батарею. При этом московский магазин мог отказать покупателю с областной справкой о сдаче батареи: мол, где сдавали, вот там и покупайте! В общем, было весело. Крутые Москвичи-«Люкс» у гостиницы «Россия» (ее еще не успели снести). Страховка автомобиля была делом добровольным. Сумма — произвольная: к вам домой приходила тетенька, которая ничего не понимала в машинах, но от нее это и не требовалось. Хотите — на полную стоимость машины, хотите — поменьше. Обычно страховались на стоимость кузова в сборе — это составляло примерно 4000 ₽: заплатить нужно было примерно 40 ₽. То есть 8000 в пересчете на нынешние деньги. Столько же в среднем стоит сегодня ОСАГО. Никаких дорожных камер и платных парковок типа нынешних не было. Однако первые радары уже использовались: охота из кустов и припаркованных машин велась вовсю. Наказание — 1 ₽, если повезет, или «дырка» в правах, что гораздо хуже. Три «дырки» в течение года — и права изымаются. АЗС на трассе Брест-Москва. Материалы по теме Запорожцы, Москвичи и Волги — на чем сейчас ездят «старички»? А бензин? В жигулевскую эпоху литр АИ-93 стоил 10 копеек, но затем, в 1978 и 1981 гг., его цена подскакивала вдвое, добравшись до 40 коп. за литр. Заправка жигулевского бака, таким образом, с начальных 4 ₽ повысилась сначала до 8 ₽, а потом до 16 ₽. Что касается ремонта, то про него лучше не вспоминать. Сервисов катастрофически не хватало, а потому каждый ремонтировался, где и как мог. А помимо автомобиля? Самое дорогое — это, конечно же, квартира. Но они практически не продавались: нуждающиеся годами стояли в очереди на бесплатное жилье. Однако в конце 50-х гражданам специальным постановлением Совета Министров СССР было разрешено создавать жилищно-строительные кооперативы, в которых за определенную стоимость можно было приобрести квартиру. Нормативы: 6–8 кв. м жилой площади на человека. Однокомнатная квартира общей площадью 36 кв. м стоила в СССР около 6000 ₽, цена трехкомнатной приближалась к 10 000 ₽. Дагестан, Махачкала. Такси с эмблемой года ребенка. А вот с курортами был почти что коммунизм. Практически любой трудящийся был членом профсоюза и мог свободно отдыхать на любом курорте страны. Путевка в санаторий на 21 день стоила примерно 60 ₽ и включала в себя трехразовое питание, а также, как правило, бассейн, поликлинику и прочие «минводы». Пару слов про остальные цены. Килограмм мяса — около 2 ₽, яйца — рубль за десяток, картошка — 14 копеек за кило, пол-литра водки — четыре рубля с хвостиком, средний мужской костюм — 100 — 120 ₽, холодильник — 250- 320 ₽. Проезд в московском метро — пятачок, на трамвае — 3 копейки. Машин было несравнимо меньше. На фото Кутузовский проспект почти пустой — сегодня это смотрится странно. Материалы по теме Случайная Волга: 10 удивительных фактов о ГАЗ-24-10