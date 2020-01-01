Надо ли при покупке машины думать о ее продаже?

Почему некоторые владельцы предпочитают часто менять автомобили? Они так экономят!

Вопрос с форума «За рулем»:

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— Почему при выборе машины люди сразу же интересуются, насколько ее трудно будет продавать? Если у человека есть деньги, зачем ему об этом задумываться? А если же денег нет, то какой смысл часто менять автомобили?

— Вопрос, скорее, философского характера — о роли и значении денег в потребительском обществе. Если в прежние времена автомобиль приобретали чуть ли не «на всю жизнь», то сегодня такого подхода уже нет. Мы научились очень хорошо считать!

Как выяснили аналитики авто.ру, изучив судьбу более миллиона машин, перешедших из рук в руки, автомобиль с пробегом в течение года не теряет в цене порой ни рубля, а инфляция может сделать его даже немного дороже. Таким образом, некоторые из нас предпочитают постоянно пересаживаться на более свежие машины, избегая в том числе техобслуживания, которое производители рекомендуют проводить не реже чем раз в год. Подобная схема не работает на рынке новых автомобилей, которые, будучи купленными, сразу же теряют как минимум 10% стоимости.

Даже очень обеспеченных людей нередко волнует, насколько «обесценивается» автомобиль на вторичном рынке — на пять или на двадцать процентов в год. Это значительные суммы. Хотя, конечно же, понятие «значительные» наполнено разным смыслом для каждого.

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