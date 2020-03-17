Люди стали перепродавать машины с пробегом в течение года

Новое исследование показало, что автомобили с пробегом редко задерживаются у новых хозяев больше года. Чем это вызвано?

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На количество перепродаж автомобилей влияют не только перекупщики. Часто владельцы перепродают машины, не проездив на них и года, в результате чего немалая доля транспортных средств меняет хозяев несколько раз в год.

Чем вызвана такая тенденция? Дело в том, что автомобиль с пробегом в течение года не теряет в цене порой ни рубля, а инфляция может сделать его даже немного дороже. Таким образом, некоторые автомобилисты постоянно пересаживаются на более свежие автомобили, избегая, в том числе, техобслуживаний транспортных средств, которое производители рекомендуют проводить не реже, чем раз в год. Подобная схема не работает на рынке новых автомобилей, которые, будучи купленными, сразу же теряют 10% своей стоимости минимум.

Как выяснили аналитики Авто.ру, 19,6% реализованных на вторичном рынке машин возвращаются в продажу в течение года. При этом 3,8% машин перепродавались в течение года три раза и более. Всего в ходе исследования была прослежена судьба более одного миллиона транспортных средств.

Из перепродаваемых автомобилей 81% остаются в том же регионе. Другие 18% машин меняют «прописку», а 1% «переезжают» более трех раз в год. Перекупщики все еще имеют меньшее влияние на вторичный рынок, где 55% машин реализуют их действительные владельцы лично. Перекупщики же занимают лишь 20% вторичного рынка. Остальная часть рынка принадлежит автосалонам, принимающим машины по системе трейд-ин.

Тем временем, из-за спада спроса на новые автомобили, средний возраст автопарка России продолжает расти и уже составил 12 лет.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС