Нерожденные внедорожники ГАЗа: Атаман II и Комбат

В первой части нашей истории проектов ГАЗа шла речь о прототипах Аскет, Атаман и Ермак. Но параллельно создавали и другие модели, которые, кажется, были в полушаге от конвейера. Сегодня речь пойдет о внедорожнике ГАЗ-3106, он же Атаман II, и о ГАЗ-2169 Комбат.

Привет от хомячка

Создавая ГАЗ‑2308, завод построил, по сути, универсальную платформу: раму с подвесками и трансмиссией, пригодную для установки разных двигателей и кузовов. ГАЗ‑3106 (он же — Атаман II) в основе имел эту самую платформу, но с укороченной до 2820 мм базой.

Первый вариант ГАЗ‑3106 выглядел очень смело и своеобразно. Салон первого ГАЗ‑3106 — российский шик рубежа столетий.





Дизайн разрабатывали совместно с американской компанией Venture Industries, приложившей руку и к Волге ГАЗ‑3111. Кто-то сравнивал необычное лицо машины даже с Роллс-Ройсом, иные — с мордочкой хомячка. И именно они, по-моему, были правы — с «лица» автомобиль действительно походил на удивленного щекастого зверька.





Универсальную внедорожную платформу, разработанную в Нижнем Новгороде, отличали отсутствие промежуточного вала между коробкой передач и раздаткой. Существовал вариант с задней пружинной подвеской. Полноприводное шасси с задней рессорной подвеской и пятицилиндровым дизелем ГАЗ‑5611.





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Под капотом стоял новейший тогда, несерийный 5‑цилиндровый дизель ГАЗ‑5611 — в первой жизни Steyr. Оснащенный интеркулером дизель объемом 2,67 л выдавал 136 л.с. при 3500 об/мин. Неплохо даже по нынешним меркам.





Вскоре появились первые сведения о планируемых ценах. ГАЗ‑23081 оценивали в 8–11 тысяч долларов, а ГАЗ‑3106 — около 15 тысяч долларов. Полноприводных автомобилей подобного класса за такие деньги на российском рынке в тот момент не было. Нива, в зависимости от модификации, стоила 4–6 тысяч, но она была существенно меньше. УАЗ‑3160 на рубеже 2000‑х обходился в 7–9 тысяч долларов. Но Атаман был заметно вместительнее, а Атаман II, он же ГАЗ‑3106, — богаче по комплектации. А все близкие по конструкции иномарки были несравненно дороже.

Комбат





ГАЗ‑2169 Комбат сделали по мотивам дизайна знаменитого ГАЗ‑69. ГАЗ‑2120 — вариант Комбата с жесткой крышей.





В 2000 году на выставке показали еще и ГАЗ‑2169 Комбат — эдакую вариацию на тему внедорожника Jeep Wrangler с дизайном по мотивам ГАЗ‑69.

На построенном все на той же платформе (но с базой 2350 мм) автомобиле стоял дизель ГАЗ‑561 объемом 2,13 л и мощностью 110 л.с. Этот двигатель позже выпускали серийно и ставили на ГАЗели и Волги, но в 95‑сильном варианте — без интеркулера.

Сделали и вариант Комбата с жесткой съемной крышей — ГАЗ‑3120, но эти машины с самого начала логично воспринимали лишь как выставочные шоу-стоперы.





ГАЗ-3106: работа над ошибками

Про огромный Атаман-Бурлак как-то незаметно забыли, а вот над ГАЗ‑3106 завод работал. Базу уменьшили до 2670 мм, «успокоили» дизайн, убрав вызывающие хомячьи черты и приведя внешность к усредненной для внедорожников тех лет.





Второй вариант ГАЗ‑3106 с измененными деталями. Салон ГАЗ-3106 следующей итерации выглядел убедительно. За управление полным приводом, понижающей передачей и блокировку дифференциалов отвечал лишь один рычаг.





Машину с клиренсом 200 мм и раздаточной коробкой с понижающей передачей 2,68 теперь позиционировали как люксовую. Планировали заволжский двигатель ЗМЗ‑4064 с турбонаддувом (так и не доведенный до ума) мощностью 205 л.с. при 4800 об/мин. Салон отделали богато настолько, насколько завод себе это в ту пору мог позволить, предполагали даже вариант с раздельными сиденьями сзади. Первые тесты оставили неплохие впечатления — с поправкой на огрехи, свойственные опытным образцам.





«Люксовый» внедорожник получился тесноватым сзади. Но эту-то проблему можно было решить.

Уменьшение базы привело к тесноте на заднем сиденье. Да и задняя дверь, особенно для люксового автомобиля, была узковата. Впрочем, это можно было доработать, да и двигатель подобрать пожизнеспособней, пусть и не столь мощный.





ГАЗ‑3106 с более приземленным по сравнению с версией 1999 года дизайном проходил заводские испытания.





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Но в декларируемые планы начать производство к 2006 году уже мало кто верил, даже на заводе. Слишком много в те годы на ГАЗе затевали странных и сомнительных проектов, начиная от новой Волги собственной разработки и заканчивая Волгой-Сайбер и забытым уже ныне фургоном Maxus.





Скоро компания логично сконцентрировалась на том, что у нее действительно получалось хорошо, — ГАЗелях и Соболях.





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С экономической точки зрения история газовских внедорожников на стыке веков закончилась логично. Да и неизвестно, смог бы ГАЗ‑3106 потеснить на рынке УАЗ, тем более — конкурировать с иномарками. Немного жаль даже не этих, не ставших серийными машин, а скорее романтического времени смелых, хотя часто и авантюрных проектов, наивных порывов ­сделать что-то необычное — свое, и не менее наивной веры в то, что может и получиться.





Альтернативы тех лет

Появись бы ГАЗ‑3106 по той цене, о которой шла речь, у него на нашем рынке, помимо УАЗа, оказалась бы всего пара конкурентов.

Индийский автомобиль Mahindra Marshal оснащали 2‑литровым 123‑сильным бензиновым двигателем, постоянным полным приводом, 5-ступенчатой механической коробкой и понижающей передачей. По иронии судьбы, около ста таких машин собрали на ГАЗе и с трудом продали через дилерскую сеть по цене около 20 тысяч долларов. После этого о поставке запчастей и обслуживании тут же забыли.





Mahindra Marshal Kia Sportage





Корейский Kia Sportage первого поколения с мотором мощностью 128 л.с. и подключаемым передним приводом стал в России довольно популярен. Особенно после того, как сборку машин по цене от 14 тысяч долларов начали в Калининграде.

Нерожденные внедорожники ГАЗа: Атаман II и Комбат На рубеже столетий Горьковский автозавод вел массовые разработки легковых внедорожников. Необычные с виду новые модели показали на Московском мотор-шоу 1999 года. Нерожденные внедорожники ГАЗа: Атаман II и Комбат

Фото: из архива «За рулем»