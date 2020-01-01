Автомобильные запахи — неплохое средство для определения неисправности автомобиля. Или хотя бы направления, в котором стоит искать поломку. Если древние автомобили могли пахнуть всеми ароматами одновременно, то современные машины — чистюли. И любой новый запах в салоне, багажнике или под капотом — повод проверить, всё ли в порядке с автомобилем.
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