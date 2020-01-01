Кто ж так разворачивается?! — очень простой тест на ПДД

Коммунальщиков обычно все рады видеть зимой, во время снегопада, потому что они расчищают дорогу, а летом от них одни заторы и аварийные ситуации. Прямо как в этой задаче из жизни!