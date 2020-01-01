Как определить неисправность по запаху? — шпаргалка «За рулем» — журнал За рулем

Как определить неисправность по запаху? — шпаргалка «За рулем»

В машине повеяло горелым, сладким или затхлым? Это поможет определить источник и масштаб проблемы.

Автомобильные запахи — неплохое средство для определения неисправности автомобиля. Или хотя бы направления, в котором стоит искать поломку. Если древние автомобили могли пахнуть всеми ароматами одновременно, то современные машины — чистюли. И любой новый запах в салоне, багажнике или под капотом — повод проверить, всё ли в порядке ­с автомобилем.

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