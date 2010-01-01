Лучше нового Соляриса: 3 седана с пробегом до 700 000 руб.

Жизнь все та же, а цены растут: новый Solaris с «климатом», круиз-контролем, Bluetooth и датчиками парковки — уже за миллион. На вторичке есть варианты и интереснее, и дешевле.

Hyundai Solaris

За «базовый» Solaris 1.4 с механической КП сегодня просят от 775 000 рублей (спецпредложение с субсидией по госпрограмме) — минимальная комплектация Active, без учета возможных дилерских акций и скидок. За эти деньги покупатель получал не то чтобы совсем пустую машину, ибо есть система контроля давления в шинах и датчик уровня омывающей жидкости. Но без многих куда более полезных плюшек наподобие кондиционера, обогрева зеркал и передних сидений. Они появляются в Active Plus, но и цена поднимается — «от 856 000».

А может, ну его, этот новый Solaris? Возможно, что-то более интересное за 700–750 тысяч есть среди седанов с пробегом?

Hyundai Elantra

Самый очевидный путь поиска — машина той же марки, но выше классом. Это Elantra предыдущего, пятого поколения (индекс MD). По инженерным решениям и примененным компонентам, возможно, несильно превосходит Solaris. Зато чуть длиннее и чуть шире, колесная база и багажник тоже чуть больше. Богаче в базовой версии, и сразу имеет перевес в мощности над 100-сильным Солярисом.

Низший мотор Элантры — это уже 1.6 (128 или 132 л.с.). При этом все основные агрегаты с хорошей репутацией. Двигатели выхаживают 300 тысяч км, трансмиссии — более двухсот. Но главное, что за 700 тысяч можно подыскать не только 1.6 с МКП, но и 2.0 с МКП или 1.8 с автоматом, что означает как минимум второй уровень комплектации — то есть с кондиционером и набором электрообогревов. И все это сравнительно молодые машины 2014–2017 годов выпуска, многие экземпляры не выбежали из 80 тысяч км, а некоторые едва прошли 50 000 км. Старые, в том числе работавшие в такси, вторичка предлагает тысяч на сто-двести дешевле.

Также имеет смысл обратить внимание на родственный Kia Cerato. В отличие от Элантры, которую везли к нам из Кореи, он при прочих равных условиях выйдет дешевле, так как эта машина российской сборки.

Преимущества подержанной Элантры — она выше классом. Больше, лучше оснащена, базовый мотор значительно мощнее.

Volkswagen Jetta

У тех, кто не хочет менять одного «корейца» на другого, есть резон взглянуть на VW Jetta шестого поколения. Он крупнее не только Соляриса, но и Элантры. Будучи родней Гольфа (общая платформа), это образец немецкой породистости и обстоятельности. Кое в чем и превосходит Golf — багажник в 510 л уж точно никого не разочарует (у Соляриса заявлено 480 л).

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Отличная эргономика и «шумка», выверенные ходовые качества, с 2013 года на всех версиях задняя подвеска — многорычажная. Главное — не просчитаться в выборе комбинации «мотор/коробка». Надо помнить, что турбомотор 1.4 TSi с конца 2015 года очередной раз модернизирован — с ремнем ГРМ вместо ненадежной цепи и иными вылеченными болячками. Роботизированную трансмиссию DSG с сухим сцеплением также подвергли доработке: с 1 января 2014 года машины комплектовали новой версией.

Если совсем минимизировать риски по агрегатам, то ищем простой атмосферник 1.6 (90 или 110 л.с.) с механической пятиступкой или шестиступенчатым гидроавтоматом Aisin. Эти коробки считаются беспроблемными и долговечными. Мотор к 100 тысячам пробега накапливает нагар и может начать постукивать, но и с этим стуком успешно доживает до двухсот тысяч.

Под описание «за 700 тысяч рублей» на вторичном рынке подходят Джетты 2014–2016 годов выпуска, в большинстве рестайлинговые, ухоженные и с умеренными пробегами. Реально найти машину с пробегом 50–70 тысяч от первого владельца.

Характеристики и оснащение VW Jetta шестого поколения вполне актуальны и сегодня. Главное — избегать агрегатов с невысоким ресурсом.

Toyota Camry

Поиск чего-нибудь более престижного и технически продвинутого за 700 тысяч уводит в дебри множества вариантов 8–12 лет от роду с пробегами порядка 150–200 тысяч км. Из них можно выделить то, что продано достаточно большими тиражами — например, Mercedes-Benz С-Class III (кузов W204), выпускавшийся до 2015 года. Стопроцентно премиальный — и внешне, и по оснащению. Однако очень дорого в обслуживании и ремонте, а большинство агрегатов лишено ресурса, свойственного Мерседесам более раннего периода.

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Намного более практичный выбор — Toyota Camry шестого поколения (XV40). Машина заточена на высокий уровень комфорта. При этом слывет очень надежной и по подвеске, и по агрегатной части. Отдельные недостатки возрастных машин наподобие корродирующих радиаторов, загрязнения дроссельной заслонки и необходимости регулировать клапаны можно пережить, да и цены на ремонт разумные.

В базе — атмосферник 2.4 (167 л.с.), который нередко именуют вечным. Это не совсем так, но ранее 200 000 км пробега особенных проблем с ним обычно не бывает. Он работает в паре с механикой или автоматом — возрастной износ у них начинает сказываться не ранее 150 000 км, обе трансмиссии выхаживают до 300 тысяч. МКП, впрочем, на вторичке придется хорошо поискать — таких машин продано мало.

Небитый экземпляр с пробегом менее 100 тысяч км за 700 тысяч рублей не найти. Но довольно много предложений рестайлинговой Camry 2010–2011 годов с пробегами в диапазоне 120–150 тысяч, их можно рассматривать с учетом потенциального долголетия этой модели.

Популярность и хорошие продажи Camry базируются на подтвержденной надежности и высоком ресурсе. Не залеживается модель и на вторичке.

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Возможны и другие варианты — например, Hyundai Sonata, Skoda Octavia в максимальной комплектации или Audi A4 в обычной, также можно присмотреться к Volvo S60. По большому счету, все определяется индивидуальными предпочтениями. Многих и Solaris устраивает по всем параметрам. Поиск же на вторичке сопряжен с эффектом «кота в мешке». Тем не менее можно найти богатый экземпляр, который «за те же деньги» прослужит много лет, не докучая поломками. И спрос на подержанные машины по цене нового Соляриса устойчив. Удачного вам выбора!

Лучше нового Соляриса: 3 седана с пробегом до 700 000 руб. Жизнь все та же, а цены растут: новый Solaris с «климатом», круиз-контролем, Bluetooth и датчиками парковки — уже за миллион. На вторичке есть варианты и интереснее, и дешевле. Лучше нового Соляриса: 3 седана с пробегом до 700 000 руб.

Продлить срок службы узлов и агрегатов автомобиля можно при помощи специальных присадок. Лучше всего себя зарекомендовали продукты от SUPROTEC и VALENA.





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