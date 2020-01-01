Если есть вакуумный насос для замены масла, проблем не будет.

Приобрел вакуумный насос «Мастак» для замены моторного масла через отверстие щупа. Оказалось, что он отлично подходит и для замены тормозной жидкости.

Соединил шланг устройства с прокачным штуцером трубкой стеклоомывателя, создал разрежение и открыл штуцер. Жидкость быстро побежала в емкость, только успевай подливать новую в бачок.

С. Чулков, Архангельская область

Приз автору совета — набор автокосметики ASTROhim.





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Под машиной появилась странная лужа. Кто виновник и что делать, узнайте тут.

Фото: С. Чулков