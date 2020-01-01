Приобрел вакуумный насос «Мастак» для замены моторного масла через отверстие щупа. Оказалось, что он отлично подходит и для замены тормозной жидкости.
Соединил шланг устройства с прокачным штуцером трубкой стеклоомывателя, создал разрежение и открыл штуцер. Жидкость быстро побежала в емкость, только успевай подливать новую в бачок.
С. Чулков, Архангельская область
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Фото: С. Чулков