13 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности — журнал За рулем

13 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности

Volkswagen Polo 2019 года выпуска выбывает из парка «За рулем» — производство седана прекращено из-за смены поколений.

На машине серо-голубого цвета Petroleum я чувствовал себя пользователем каршеринга: похожих седанов в Москве море. Пару раз во времена весенних ограничений меня останавливали сотрудники ДПС — полагали, что вопреки запрету на работу каршеринга кто-то всё же сподобился покататься.

Окрашен хорошо

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Зимний сезон никак не сказался на кузове Polo. На капоте, порогах и крыльях не появилось ни одного скола, что удивительно. Я часто езжу за город по трассе, и пескоструйка от попутного транспорта и собственных колес на других машинах оставляла следы. Так что прокрашен кузов достойно.

Еще одно доказательство — скол на небольшой вмятине у задней арки, подаренный соседом по парковке прошлой осенью. До сих пор здесь ни намека на ржавчину.

Так выглядит скол до металла по про­шествии зимы. Качество металла, обработки и окраски — на высоте.
Так выглядит скол до металла по про­шествии зимы. Качество металла, обработки и окраски — на высоте.

Потертости на месте примыкания крышки багажника к бамперу удивили. В статике между этими деталями солидный зазор. Неужели кузов так дышит в движении?
Потертости на месте примыкания крышки багажника к бамперу удивили. В статике между этими деталями солидный зазор. Неужели кузов так дышит в движении?


За полгода Polo не дал повода для визита в сервис. Несколько раз за холодный сезон глючил стеклоподъемник водительской двери — хотел чуть опустить стекло, а оно не останавливалось в промежуточном положении и опускалось полностью. Аналогичная история при попытке остановить стекло при движении вверх. «Болезнь», однако, прошла сама.

Пылесборником Polo не назовешь — перед вами моторный отсек после осенних листопадов и полугода зимы. Расход масла от замены до замены практически нулевой.
Пылесборником Polo не назовешь — перед вами моторный отсек после осенних листопадов и полугода зимы. Расход масла от замены до замены практически нулевой.

Стук в трансмиссии — не дефект. Хотя...


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Чуть слышный стук в трансмиссии при проезде неровностей, на который я пожаловался еще при первом ТО, не прогрессирует и признан конструктивной особенностью. Вердикт сервисменов: конструкция робота допускает вибрации ненагруженных шестерен. Ресурс агрегата от звуков не зависит, они не считаются дефектом.


Однако у неофициальных сервисов с немалым опытом в ремонте DSG мнение другое: стук исходит от крепления вилок привода синхронизаторов на вторичных валах. Со временем крепление может разболтаться и привести к выходу трансмиссии из строя. Хотя это как повезет — порой с таким звуковым сопровождением последние версии DSG7 ходят и до 300 000 км без серьезного вмешательства.


Чуть заметный стук в трансмиссии в ходе диагностики признан конструктивной особенностью. На скорость не влияет?
Чуть заметный стук в трансмиссии в ходе диагностики признан конструктивной особенностью. На скорость не влияет?

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Одно из слабых мест DSG7 — блок сухих сцеплений. Неудивительно: робот — это, по сути, обычная механика с автоматическим управлением, а на механических коробках сцепление считается расходником. На «седьмом» роботе ресурс блока сцеплений превышает 100 000 км (как повезет), замена обойдется от 40 000 рублей.


Частенько в износе сцепления виноваты мы сами. И это не обязательно зажигательная езда и резкие старты со светофора. Однажды я решил забраться одной стороной на высокий бордюр: подъехал вплотную, потихоньку добавил газа — и тут «запахло жареным». Примерно так же было бы в случае с обычной механикой, если бы я начал «играть» левой педалью. Такие режимы не любит ни один агрегат!


Такая простая «защита от дурака» не позволит открыть капот на ходу.
Такая простая «защита от дурака» не позволит открыть капот на ходу.

Одна из особенностей двигателя 1.4 TSI — ­нетерпимость к низкооктановому топливу. А на 95‑м с проверенных колонок мотор едет без вопросов.
Одна из особенностей двигателя 1.4 TSI — ­нетерпимость к низкооктановому топливу. А на 95‑м с проверенных колонок мотор едет без вопросов.


Других претензий к роботу нет: переключения плавные и быстрые, без рывков, в том числе и в пробках даже после затяжной толкотни.


А как он едет? И каков расход?


Тандем DSG с турбомотором 1.4 TSI — это девять секунд до сотни и возможность спокойно выходить на обгон за городом. При этом расход топлива не выходит за рамки восьми литров на сотню даже в мегаполисе. Разница особенно заметна в сравнении. Пару недель я ездил на ветеране парка «За рулем» — седане Chevrolet Cobalt 1.6 с автоматом: в пробочном режиме легко сжигает десять литров на 100 км.

Проблем с масложором у современных 1.4 TSI нет. Подтверждаю: не доливал ни грамма.

В целом Polo оставляет приятное послевкусие. Нравится немецкая продуманность в мелочах. Например, капот нельзя случайно открыть на ходу — ручку блокирует закрытая водительская дверь. Или вот: машину можно запереть заранее с открытой дверью, убрать ключ в карман, вынуть из салона пакеты и просто захлопнуть «калитку».


Огромный кусок пенопласта блока ЭРА-ГЛОНАСС многие выкидывают — мешает ногам пассажира.
Огромный кусок пенопласта блока ЭРА-ГЛОНАСС многие выкидывают — мешает ногам пассажира.

Ковер из багажника не вынимается, что неудобно — как его почистить?
Ковер из багажника не вынимается, что неудобно — как его почистить?


Что не понравилось и чего не хватает


Раздражающие факторы — в основном, привнесенные. Система ЭРА-ГЛОНАСС — это динамик, занявший один из двух подстаканников. И кусок пенопласта с блоком управления под пассажирским сиденьем, не дающий нормально уложить коврик.


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Глубокий и объемистый багажник — это здорово. Но ковролин закреплен под сиденьем, так что вынуть и вытряхнуть его не получится, а добраться до недр сложно. Вероятно, это тоже российская специфика, обусловленная типом кузова.


Чего не хватает? Функции складывания зеркал при постановке на охрану. Вдобавок хорошо было бы запускать мотор дистанционно — зимой незаменимая вещь! Увы, в новом Polo-лифтбеке этих приятных деталей тоже не будет, по крайней мере пока. Помните: первое поколение образца 2010‑го тоже было гораздо проще, чем версия 2019 года.


Volkswagen Polo

  • Изготовитель Volkswagen Group Rus
  • Год выпуска — 2019
  • В эксплуатации «За рулем» — с июля 2019 года
  • Пробег на момент отчета — 13 200 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–13 200 км) *

  • Расходы на содержание 0–13200 км 45 540 руб.
  • Из них на бензин (АИ-95, средний расход 7,8 л/100 км) 45 540 руб.
  • Стоимость 1 км пробега 3,45 руб.


* Без учета транспортного налога, а также стоимости ОСАГО и каско.


  • Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

13 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности

Volkswagen Polo 2019 года выпуска выбывает из парка «За рулем» — производство седана прекращено из-за смены поколений.

13 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности — фото 116024413 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности — фото 116024013 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности — фото 116023813 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности — фото 116023713 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности — фото 116023913 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности — фото 116024513 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности — фото 116024113 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности — фото 116024213 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности — фото 116024313 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности


13 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности

Volkswagen Polo 2019 года выпуска выбывает из парка «За рулем» — производство седана прекращено из-за смены поколений.

13 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности — фото 116023913 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности — фото 116023713 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности — фото 116024113 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности — фото 116024013 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности — фото 116024513 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности — фото 116024213 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности — фото 116023813 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности — фото 116024313 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности — фото 116024413 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности
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Отзывы о Volkswagen Polo (16)

Volkswagen 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Выносливый авто.

Недостатки:

разгон более 10с до 100

Комментарий:

Владею авто с 2013г.Пробег 197к. Не таксист. Езжу куда мне надо. Крым,Питер,абхазия,сочи,Ростов,домбай,Башкирия.PS сам из Москвы. Масло не ест. Оценка отлично за авто.Езжу и сейчас тыс 250 будет в трейд ин отдам.

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