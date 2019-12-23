13 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности

На машине серо-голубого цвета Petroleum я чувствовал себя пользователем каршеринга: похожих седанов в Москве море. Пару раз во времена весенних ограничений меня останавливали сотрудники ДПС — полагали, что вопреки запрету на работу каршеринга кто-то всё же сподобился покататься.
Окрашен хорошо
Зимний сезон никак не сказался на кузове Polo. На капоте, порогах и крыльях не появилось ни одного скола, что удивительно. Я часто езжу за город по трассе, и пескоструйка от попутного транспорта и собственных колес на других машинах оставляла следы. Так что прокрашен кузов достойно.
Еще одно доказательство — скол на небольшой вмятине у задней арки, подаренный соседом по парковке прошлой осенью. До сих пор здесь ни намека на ржавчину.
За полгода Polo не дал повода для визита в сервис. Несколько раз за холодный сезон глючил стеклоподъемник водительской двери — хотел чуть опустить стекло, а оно не останавливалось в промежуточном положении и опускалось полностью. Аналогичная история при попытке остановить стекло при движении вверх. «Болезнь», однако, прошла сама.
Стук в трансмиссии — не дефект. Хотя...
Чуть слышный стук в трансмиссии при проезде неровностей, на который я пожаловался еще при первом ТО, не прогрессирует и признан конструктивной особенностью. Вердикт сервисменов: конструкция робота допускает вибрации ненагруженных шестерен. Ресурс агрегата от звуков не зависит, они не считаются дефектом.
Однако у неофициальных сервисов с немалым опытом в ремонте DSG мнение другое: стук исходит от крепления вилок привода синхронизаторов на вторичных валах. Со временем крепление может разболтаться и привести к выходу трансмиссии из строя. Хотя это как повезет — порой с таким звуковым сопровождением последние версии DSG7 ходят и до 300 000 км без серьезного вмешательства.
Одно из слабых мест DSG7 — блок сухих сцеплений. Неудивительно: робот — это, по сути, обычная механика с автоматическим управлением, а на механических коробках сцепление считается расходником. На «седьмом» роботе ресурс блока сцеплений превышает 100 000 км (как повезет), замена обойдется от 40 000 рублей.
Частенько в износе сцепления виноваты мы сами. И это не обязательно зажигательная езда и резкие старты со светофора. Однажды я решил забраться одной стороной на высокий бордюр: подъехал вплотную, потихоньку добавил газа — и тут «запахло жареным». Примерно так же было бы в случае с обычной механикой, если бы я начал «играть» левой педалью. Такие режимы не любит ни один агрегат!
Других претензий к роботу нет: переключения плавные и быстрые, без рывков, в том числе и в пробках даже после затяжной толкотни.
А как он едет? И каков расход?
Тандем DSG с турбомотором 1.4 TSI — это девять секунд до сотни и возможность спокойно выходить на обгон за городом. При этом расход топлива не выходит за рамки восьми литров на сотню даже в мегаполисе. Разница особенно заметна в сравнении. Пару недель я ездил на ветеране парка «За рулем» — седане Chevrolet Cobalt 1.6 с автоматом: в пробочном режиме легко сжигает десять литров на 100 км.
Проблем с масложором у современных 1.4 TSI нет. Подтверждаю: не доливал ни грамма.
В целом Polo оставляет приятное послевкусие. Нравится немецкая продуманность в мелочах. Например, капот нельзя случайно открыть на ходу — ручку блокирует закрытая водительская дверь. Или вот: машину можно запереть заранее с открытой дверью, убрать ключ в карман, вынуть из салона пакеты и просто захлопнуть «калитку».
Что не понравилось и чего не хватает
Раздражающие факторы — в основном, привнесенные. Система ЭРА-ГЛОНАСС — это динамик, занявший один из двух подстаканников. И кусок пенопласта с блоком управления под пассажирским сиденьем, не дающий нормально уложить коврик.
Глубокий и объемистый багажник — это здорово. Но ковролин закреплен под сиденьем, так что вынуть и вытряхнуть его не получится, а добраться до недр сложно. Вероятно, это тоже российская специфика, обусловленная типом кузова.
Чего не хватает? Функции складывания зеркал при постановке на охрану. Вдобавок хорошо было бы запускать мотор дистанционно — зимой незаменимая вещь! Увы, в новом Polo-лифтбеке этих приятных деталей тоже не будет, по крайней мере пока. Помните: первое поколение образца 2010‑го тоже было гораздо проще, чем версия 2019 года.
Volkswagen Polo
- Изготовитель Volkswagen Group Rus
- Год выпуска — 2019
- В эксплуатации «За рулем» — с июля 2019 года
- Пробег на момент отчета — 13 200 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–13 200 км) *
- Расходы на содержание 0–13200 км 45 540 руб.
- Из них на бензин (АИ-95, средний расход 7,8 л/100 км) 45 540 руб.
- Стоимость 1 км пробега 3,45 руб.
* Без учета транспортного налога, а также стоимости ОСАГО и каско.
- Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».