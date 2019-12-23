13 200 км с VW Polo: все проблемы и особенности

Пылесборником Polo не назовешь — перед вами моторный отсек после осенних листопадов и полугода зимы. Расход масла от замены до замены практически нулевой.

Что не так с DSG — «болячки» и отзывные кампании

Чуть заметный стук в трансмиссии в ходе диагностики признан конструктивной особенностью. На скорость не влияет?

Однако у неофициальных сервисов с немалым опытом в ремонте DSG мнение другое: стук исходит от крепления вилок привода синхронизаторов на вторичных валах. Со временем крепление может разболтаться и привести к выходу трансмиссии из строя. Хотя это как повезет — порой с таким звуковым сопровождением последние версии DSG7 ходят и до 300 000 км без серьезного вмешательства.

Чуть слышный стук в трансмиссии при проезде неровностей, на который я пожаловался еще при первом ТО, не прогрессирует и признан конструктивной особенностью. Вердикт сервисменов: конструкция робота допускает вибрации ненагруженных шестерен. Ресурс агрегата от звуков не зависит, они не считаются дефектом.

Одно из слабых мест DSG7 — блок сухих сцеплений. Неудивительно: робот — это, по сути, обычная механика с автоматическим управлением, а на механических коробках сцепление считается расходником. На «седьмом» роботе ресурс блока сцеплений превышает 100 000 км (как повезет), замена обойдется от 40 000 рублей.





Частенько в износе сцепления виноваты мы сами. И это не обязательно зажигательная езда и резкие старты со светофора. Однажды я решил забраться одной стороной на высокий бордюр: подъехал вплотную, потихоньку добавил газа — и тут «запахло жареным». Примерно так же было бы в случае с обычной механикой, если бы я начал «играть» левой педалью. Такие режимы не любит ни один агрегат!





Такая простая «защита от дурака» не позволит открыть капот на ходу. Одна из особенностей двигателя 1.4 TSI — ­нетерпимость к низкооктановому топливу. А на 95‑м с проверенных колонок мотор едет без вопросов.





Других претензий к роботу нет: переключения плавные и быстрые, без рывков, в том числе и в пробках даже после затяжной толкотни.





А как он едет? И каков расход?





Тандем DSG с турбомотором 1.4 TSI — это девять секунд до сотни и возможность спокойно выходить на обгон за городом. При этом расход топлива не выходит за рамки восьми литров на сотню даже в мегаполисе. Разница особенно заметна в сравнении. Пару недель я ездил на ветеране парка «За рулем» — седане Chevrolet Cobalt 1.6 с автоматом: в пробочном режиме легко сжигает десять литров на 100 км.

Проблем с масложором у современных 1.4 TSI нет. Подтверждаю: не доливал ни грамма.

В целом Polo оставляет приятное послевкусие. Нравится немецкая продуманность в мелочах. Например, капот нельзя случайно открыть на ходу — ручку блокирует закрытая водительская дверь. Или вот: машину можно запереть заранее с открытой дверью, убрать ключ в карман, вынуть из салона пакеты и просто захлопнуть «калитку».





Огромный кусок пенопласта блока ЭРА-ГЛОНАСС многие выкидывают — мешает ногам пассажира. Ковер из багажника не вынимается, что неудобно — как его почистить?





Что не понравилось и чего не хватает





Раздражающие факторы — в основном, привнесенные. Система ЭРА-ГЛОНАСС — это динамик, занявший один из двух подстаканников. И кусок пенопласта с блоком управления под пассажирским сиденьем, не дающий нормально уложить коврик.



