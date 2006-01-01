Зачем производители указывают максимальную скорость?

Так они показывают технологический запас машины.

Полвека назад мальчишки, заглядывавшие сквозь стекла редких тогда иномарок, выясняли главную для себя характеристику машины: сколько «жмет»? Если всего 140 км/ч — неинтересно. А вот если 200 и более — класс!

Сегодня мы привыкли к тому, что оцифровка спидометров всегда делается с запасом. А паспортные данные — тоже с запасом? А в реальной жизни указанной максималки вообще возможно достичь? Возможно, но вряд ли это будет реальная жизнь.

Вот факторы, влия­ющие на максимальную скорость.

Погодные условия

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Наши испытатели всегда измеряют максималку в двух направлениях, чтобы исключить влияние ветра. Ведь даже когда царит, казалось бы, штиль, разница при замерах скорости в одну и другую сторону может достигать 10 км/ч.

Боковой ветер тоже влияет на показатели.

От величины атмосферного давления зависит плотность воздуха и, следовательно, сопротивление движению. А чем ниже давление, тем хуже наполнение цилиндров, следовательно — ниже мощность мотора.

При дожде плотность среды, насыщенной каплями воды, повышается, а потому возможности машины резко снижаются — даже без учета увеличения сопротивления качению.

Аэродинамика

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Антенна, брызговики, зеркала создают дополнительное сопротивление потоку и съедают 5–6% максималки. Стеклоочистители в зависимости от конструкции — 1–2%. Открытые окна и багажник на крыше — до 10%.

Любопытно, что примерно такую же разницу может дать грязь с проселочной дороги, налипшая на кузов кусками.

Колеса и шины

Спущенные шины увеличивают сопротивление качению и снижают скоростные показатели. То же относится к углам установки колес, которые могли сбиться в процессе эксплуатации, например при наезде на препятствие. Если тормозные механизмы прихватывают хотя бы одно колесо, то максималки уже не достичь.

Трансмиссия

Из—за неисправностей ее агрегатов до колес может доходить не вся энергия. Обычно такие фокусы устраивают пробуксовывающее сцепление у механики и роботов, проскальзывающие фрикционы или ремень у вариаторов, а также блокировка гидротрансформатора в классических автоматах.

Двигатель

Речь в данном случае идет не о серьезном дефекте, а лишь о легком недомогании. Самая распространенная причина — некачественное топливо.

Но бывает и по—другому: если инструкция к машине предписывает в качестве основного бензина использовать 95‑й, а вы залили АИ‑92, причем качественный, то при максимальных нагрузках мотор может «тупить».

При отказе некоторых датчиков контроллер задействует резервный усредненный алгоритм, и двигатель не будет выдавать максимальную мощность.

Дорога

На максималку влияют любые уклоны, как продольные, так и поперечные, а также неровное покрытие. Даже если дорога просто грязная или мокрая, то про рекорды скорости можно забыть.

Перегруз

Чем тяжелее машина — много пассажиров или увесистый груз в багажнике, — тем ниже максимальная скорость: возрастает сопротивление шин.

Зачем нужна максималка?

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Гражданские автомобили создают вовсе не для езды на максималке. Предельная скорость машины — это ее технологический запас, а вовсе не повседневная необходимость. Балкон жилого здания тоже проектируют с учетом многократной перегрузки, но это же не повод собираться на нем толпой.

Если сомневаетесь в исправности своего автомобиля, то лучше всего загнать его на стенд с беговыми барабанами. Узнаете и максимальную мощность, и расход топлива, и многое другое. А выжимать из машины максималку на дорогах общего пользования неразумно и даже опасно: точного результата все равно не получите, а неприятностей наживете.