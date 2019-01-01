Вопрос для знатоков: зачем сделали праворульный Запорожец?

Подсказка: машину готовили не на экспорт.

Материалы по теме 17 фактов о смешном и любимом «горбатом» Запорожце

Праворульный фургон ЗАЗ‑965С сделали в 1962 году для выемки писем из почтовых ящиков. Необычное расположение руля обеспечивало водителю беспрепятственный выход из машины на тротуар. «Горбатый» должен был таскать до 150 кг груза.

Он удостоился чести засветиться на ВДНХ и даже в некоторых справочниках, но выпуск ограничился небольшой опытной партией.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что существовал Запорожец с мотором Renault? Многообещающий прототип Yalta 1000 показали в Бельгии, но он так и остался в единственном экземпляре.

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Как появился последний Запорожец (Таврия), читайте тут.

Фото: из архива автора