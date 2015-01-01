Разветвители в прикуриватель: экспертиза «За рулем»

При выборе разветвителя помимо числа разъемов, длины проводов и цвета важны электрические параметры. К примеру, вы решите подключить через такой разветвитель компрессор. А встроенный предохранитель разветвителя возьмет и сгорит. И все потому, что он на такой ток потребления не рассчитан. Да и вообще встроен ли предохранитель в этот разветвитель? А если есть USB-разъемы, то какие вольты и амперы они готовы выдать?
Мы собрали разношерстную компанию из 15 девайсов, чтобы на их примере ответить на все вопросы. Как обычно, устройства представлены на фото в алфавитном порядке. Мы намеренно взяли часть устройств без USB-разъемов, потому что многим они не нужны. Ведь как минимум один, а то и пару таковых можно найти даже в недорогих автомобилях.
Программа и методика испытаний
Все устройства подвергли испытаниям на максимальную токовую нагрузку. Для этого нагружали их выходные гнезда эталонными сопротивлениями, обеспечивающими при входном напряжении питания 13,5 В ток нагрузки 10 А (или 5 А, если это оговаривалось в инструкции). Контролировали тепловой режим устройств и целостность предохранителей (если они вообще были).
При наличии USB-розеток проверяли выходное напряжение, а также реальный отдаваемый ток при нагрузке, соответствующей среднему потреблению смартфона с включенными программами навигации и видеорегистратора. Штатное зарядное устройство такого смартфона выдает напряжение 5,24 В и ток 1,75 А. Предельными параметрами для обеспечения положительного баланса энергии считали напряжение выше 5,0 В и ток больше 1,15 А. Это — средние параметры, на которые сильно влияет яркость подсветки дисплея или интенсивность обмена данными. Отдельно оценивали наличие подсветки гнезд.
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Alca. Разветвитель прикуривателя с удлинителем 2 м / 3 выхода + 2 USB
Цена ~ 960 ₽
Обещан ток 15 А, но это явный перебор. При токе в 10 А провода сильно нагрелись и появился едва уловимый запах плавящейся изоляции. Есть предохранитель, предусмотрена подсветка гнезд. Разъемы USB обеспечивают нормальное питание. По сумме баллов — лучшее изделие в выборке.
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Autovirazh AV-4302. Разветвитель прикуривателя двойной + 1 выход USB
Цена ~ 490 ₽
Обещанный производителем ток 5 А — это несерьезно. Разъемом USB можно пользоваться, но при подключении компрессора моментально сгорит предохранитель. Подсветки нет.
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Autovirazh AV-4102. Разветвитель прикуривателя двойной + 1 выход USB
Цена ~ 630 ₽
Обещан ток 5 А: это мало для пылесосов и компрессоров. Штекер поворотный, но болтается относительно корпуса. Индикатор включения — синий светодиод. Подсветки нет, выход USB — слаботочный.
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Autovirazh AV-4088. Разветвитель прикуривателя тройной + 1 выход USB с выключателями
Цена ~ 870 ₽
Ток 5 А сгодится разве что для зарядки телефона. Каждое гнездо — со своим тумблером. Подсветка только у тумблеров — синяя или красная в зависимости от состояния. Выход USB очень слабый.
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DolleX PR-5621. Прикуриватель / разветвитель на 2 гнезда + 2 USB
Цена ~ 460 ₽
Обещанный ток 10 А устройство выдерживает. Фиксация угла поворотным штекером хорошая. Есть красный светодиодный индикатор включения. Подсветки гнезд нет. Выход USB слабый.
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Kioki CA301. Разветвитель прикуривателя на 3 гнезда с USB
Цена ~ 750 ₽
Обещан ток 5 А, которого в реальной жизни явно не хватит. Индикатор включения — слепящий, ярко-синий. Блок клеится на двухсторонний скотч к любой поверхности. Есть подсветка гнезд. Выход USB очень слабый.
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Koto BMS — 002/67001. Разветвитель в гнездо прикуривателя на 2 гнезда
Цена ~ 530 ₽
Обещанный ток 10 А выдерживает. Блок крепится саморезами или скотчем к элементам салона. У гнезд — пластмассовые крышечки. USB и подсветки нет. Есть красные светодиодные индикаторы на корпусе и штекере.
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Rexant 16–0223. Разветвитель автоприкуривателя на 2 гнезда со спиральным шнуром
Цена ~ 440 ₽
Про показатели рабочего тока инструкция молчит. При попытке получить 10 А предохранитель сгорел сразу. Коробочка на двухстороннем скотче. Есть два красных светодиодных индикатора на корпусе и на штекере. USB нет.
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Rexant 16–0221. Разветвитель автоприкуривателя на 3 гнезда
Цена ~ 220 ₽
Ток на упаковке не указан, но он явно скромный: при подключении 10 А сгорел предохранитель. Чем можно нагрузить каждое из гнезд — непонятно. Штекер оснащен красным светодиодом. USB нет.
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Robiton 7209. Автомобильный разветвитель
Цена ~ 600 ₽
Обещан ток всего 1 А, но это явно опечатка. При подключении 10 А провод становится теплым, но проблем не возникает. USB нет, подсветки тоже.
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Robiton 11477. Автомобильный разветвитель
Цена ~ 980 ₽
Обещанный ток 10 А выдерживает. Только в этом гаджете применен автомобильный предохранитель на 10 А: удобно при его выходе из строя. Крепится скотчем или саморезами. Гнезда имеют крышечки. На корпусе — два красных светодиода. USB есть, но выходные параметры слабые.
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Skyway S00301037. Разветвитель прикуривателя 2 гнезда + 2 USB
Цена ~ 860 ₽
Обещан ток 10 А — проверили, подтвердили. Крепится на скотч. Клавишный выключатель — с подсветкой, есть красный светодиод. Хороший штекер с прочным креплением к гнезду. Подсветки нет. Выход USB мощный.
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Skyway S02301015. Разветвитель прикуривателя 4 гнезда + USB
Цена ~ 810 ₽
Обещанный ток 10 А выдерживает, но провода сильно греются. Есть синие светодиоды на штекере и корпусе. Выход USB слабый. Подсветки нет.
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Zipower РМ6653. Разветвитель прикуривателя
Цена ~ 830 ₽
Обещан ток 10 А — провод греется. На каждое гнездо — кнопка включения. Есть подсветка. Выход USB нормальный.
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Автостоп АВ-54323. Разветвитель прикуривателя
Цена ~ 350 ₽
При проверке заявленным током 8 А ощутимо нагревался. В коробочке с гнездами синий светодиод, в штекере — красный. Подсветки гнезд нет. Выход USB слабый.
Советы и выводы
Однозначно предпочтительнее устройства, рассчитанные на ток в 10 А. Однако мощные потребители лучше запитывать напрямую от батареи — такие переходники, кстати, мы недавно тестировали.
Те устройства, которые выдают недостаточную мощность на выходах USB, приведут к разрядке батареи подключаемого гаджета.
Плюс в копилку любого разветвителя, если в нем установлен автомобильный предохранитель (Robiton 11477), а также есть штекер с плотной посадкой в гнездо (Skyway S00301037).
Учитывая большой выбор таких устройств на рынке, стоит обратить на это внимание.
В нашей выборке победу по очкам одержало устройство Alca.