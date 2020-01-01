За ответ на задачу № 148 «Зеленый огонек» Кирилл Евсеев, живущий в Самаре, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme ARTON. А теперь — новое задание.

ЗАДАЧА № 151

Диагностический фонарик

Николаич приобрел кроссовер Volvo XC90. И хвалится соседям по гаражу: «Машина — огонь, не беда, что ей семнадцатый годок пошел. Правда, купил с дефектом: не работала музыка. Даже дисплей не загорался, а ведь в системе чего только нет: радио, CD, телефон, усилитель. Поехал к мастеру, так знаете, чем он дефект искал? Фонариком! Сейчас расскажу как…»

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Что же рассказал Николаич о таком использовании фонарика?

Короткие ответы не рассматриваются!

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 сентября 2020 года по адресу: 107045, Москва, Селиверстов пер., д. 10, стр. 1. Или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы прочитаем все сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из июньского номера «За рулем» за 2020 год.

В задаче спрашивалось, что следовало предпринять, когда для замены лампы фонаря заднего хода в кроссовере SsangYong Actyon дочь владельца машины приобрела в магазине автозапчастей «нужную» лампу… зеленого цвета! Причем такую ей порекомендовал продавец!

Фонарь кроссовера SsangYong Actyon





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Чего только не предполагали читатели. Например, лампа светодиодная, свет у нее белый, а вот корпус производитель зачем-то окрасил в зеленый. Самым простым был вариант смыть краску с лампы растворителем. Были предложения поставить зеленую лампу вперед. Но у Актиона спереди нет цоколя под такую лампу. Кроме того, это противоречит Правилам дорожного движения. Согласно «Перечню неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», у автомобиля спереди световые приборы должны быть с огнями белого, желтого или оранжевого цветов. А в задних — с огнями красного, желтого или оранжевого цветов, за исключением освещения номерного знака и фонарей заднего хода, которые должны быть белыми.

Красный, зеленый и синий цвета как составляющие белого света Cеребристая лампа поворота

Только наш победитель объяснил, в чем причина ошибок героев задачи и как они вышли из положения.

Продавец в магазине должен был посмотреть по каталогу, какая лампа обеспечивает свет заднего хода. А он, как и герои задачи, глядя на задние фонари этих кроссоверов, решил, что там стоит зеленая лампа. Ведь через красноватую пластмассу фонаря видно, что в этом месте что-то зеленеется. На самом деле это колпачок из зеленого пластика, внутри которого размещена простая лампа с цоколем P21W и неокрашенной колбой. Более того, в секции указателя поворота тоже установлен пластиковый колпачок, только желтого цвета — и там тоже обычная белая лампа. Для чего нужно было огород городить? Видимо, корейские дизайнеры посчитали, что красный фонарь смотрится более эстетично. И пришлось им за красной секцией фонаря разместить лампы в зеленом и желтом колпачках.

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И какой же свет в результате получился? Смешение красного и зеленого дает желтый, который из-за легкой окраски колпачка и наружного стекла получился близким к белому. Свет от лампы указателя поворота, прошедший через желтый и розовый светофильтры, становится желтым с легким розовым оттенком.

Но как в магазине оказалась зеленая лампа с автомобильным цоколем? Дело в том, что владельцы американских автомобилей, опасаясь претензий со стороны надзорных органов, в красные задние фонари в секции указателей поворота вместо белой лампы устанавливают зеленую. Это не противоречит Правилам: не имеет значения, лампа какого цвета стоит в фонаре, важно — каким цветом фонарь сигналит. А в этом случае поворотник мигает как положено — желтым. Недаром любители тюнинга в обычные белые поворотники ставят «серебряные» лампы. Они дают желтый свет, а фара без желтых пятен выглядит лучше.

Чем же помог сосед по гаражу? ­Просто поделился с владельцем Актиона белыми лампами: ведь это самые распространенные и недорогие лампы, которые автолюбители часто возят с собой про запас. Куда девать ненужную зеленую лампу? Пойти сдать в магазин — продавец обязан ее взять назад и вернуть деньги.

Всем участникам конкурса спасибо. А Кирилла Евсеева поздравляем с победой!













Фото: depositphotos и фирмы-производители