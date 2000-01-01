КАМАЗ нового поколения: почти все импортное

Если услышите, что КАМАЗ‑5490 это Mercedes-Benz Axor, но собранный в Татарстане, не верьте. Это разные машины, хотя у них много схожих агрегатов.

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В создании КАМАЗ‑5490 просто неоценима помощь стратегического партнера — ​концерна Daimler AG, который в 2008 году стал акционером КАМАЗа. Предоставленные немцами 12-литровый дизель ОМ457, кабина Mercedes-Benz Axor и ведущий мост, общий для двухосных тягачей Axor и Actros, позволили быстро и с наименьшими затратами создать конкурентоспособный грузовик, ориентированный на российский рынок.

Камазовский тягач собирают на главном конвейере автозавода, к стволу которого приросла еще одна «ветка», а челнинский Axor, как и Actros и Atego, собирают на другой территории, в технопарке «Мастер», на производственной площадке «Даймлер КАМАЗ Рус».

Седельный тягач KAMAЗ‑5490

Сборка тягачей 5490 идет на одном конвейере с другими моделями, но кабины приходят с отдельной «ветки» Двигатели Mercedes-Benz OM457 везут в Челны из Германии. Теперь это моторы экологического класса Евро-5

Двигатели

Рядные «шестерки» Mercedes-Benz OM457 LA объемом 11,97 л, которые нынче устанавливают на седельные тягачи КАМАЗ‑5490, — надежные моторы с заявленным ресурсом в 1 млн км. Собирают их в немецком Мангейме на моторном заводе концерна Daimler AG. Они весьма экономичны, межсервисный пробег достигает 80 тыс. км. Один из недостатков этого изначально автобусного мотора — ​нет отбора мощности для привода вспомогательных редукторов или гидронасосов. Если понадобится таскать самосвальный полуприцеп или использовать еще какое-либо оборудование, придется оснащать коробку передач КОМ (коробкой отбора мощности).

ОМ457 обеспечивает автопоезду расход топлива 32–35 л на 100 км

Планировали оснащать КАМАЗ‑5490 и новой перспективной «восьмеркой» КАМАЗ‑750. У этого двигателя новый блок и общие чугунные головки для каждого ряда цилиндров. У него и размерность совсем другая: ход поршня планировалось увеличить до 135 мм (а возможно, и до 140 мм!), при неизменном диаметре 120 мм (хотя и его могли увеличить на 5–10 мм), рабочий объем получался около 13 литров. Мощность — ​до 550 л. с. при 1900 об/мин, крутящий момент свыше 2000 Н.м при 1200–1400 об/мин.

Экспериментальные моторы КАМАЗ‑750 нам показывали в НТЦ, двигатели уже проходили стендовые и дорожные испытания. Но применение компонентов Mercedes-Benz на КАМАЗ‑5490 все—таки оказалось оптимальным — ​с этой машиной Камский автозавод справедливо занял свою нишу на российском рынке тягачей для межрегиональных перевозок.

ГБО с завода

Летом 2017-го тягач КАМАЗ‑5490 сделали газобаллонным. Это была не просто пара выставочных автомобилей, а серия, причем некоторые перевозчики начали массово обновлять свой парк тягачами KAMAЗ‑5490-891-S5 (4х2) с газодизельной системой питания.

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Как оказалось, новый газобаллонный автомобиль способен успешно конкурировать на российском рынке с газовыми версиями седельных тягачей Scania и Volvo FH, на порядок опережая их в объемах поставок перевозчикам. У шведов в России это машины для опытной эксплуатации, для прощупывания рынка, для демонстрации возможностей, а КАМАЗы с ГБО уже берут десятками и даже сотнями, зарабатывают с их помощью деньги.

Для конвертирования дизеля Mercedes-Benz OM457 на метан применили газодизельный цикл, который использовали на КАМАЗах в середине 80-х годов. Применение современной электроники в топливной аппаратуре OM457, в сравнении с механическими ТНВД и вакуумными газовыми редукторами почти 40-летней давности, позволило провести переоборудование дизеля изящно и эффективно. Сейчас на КАМАЗ‑5490-S5 применяют итальянскую газовую аппаратуру фирмы EMER, которая входит в пятерку крупнейших мировых производителей компонентов ГБО. Ее применяют Volvo, Cummins, Caterpillar и другие производители газовых двигателей.

Сейчас разработаны газобаллонные тягачи на сжиженном метане. Одна беда — заправок лишь шесть на всю Россию

У газобаллонного тягача KAMAЗ‑5490-891-S5 лишь одна настройка мощности — ​401 л. с., 2000 Н.м. Судя по спецификации, газ, плавно замещая солярку, в конечном счете обеспечивает следующее среднее соотношение: 55% дизтоплива и 45% метана. Если пересчитать, с учетом разницы в цене солярки — ​40–41 руб. за литр и метана — ​16,5–18 руб. за куб, то с этой «дельты» и получается экономия. По утверждению специалистов КАМАЗа, перевозчик экономит 2,5 рубля на каждом километре пробега автопоезда. Если годовой пробег составляет около 200 тыс. км, значит, только на одном автомобиле можно сэкономить около полумиллиона рублей.

Ведущий мост

Другое предсказуемое и оправданное конструкторское решение — ​применение полностью «мерседесовского» ведущего моста, модели Daimler HL6, который ставят на Axor и Actros. Это стопроцентный импорт из Германии. У моста одинарный гипоидный редуктор с числом 3,077, с блокировкой дифференциала. Тормозные механизмы дисковые.

Ведущий мост Daimler. У него штампосварная балка, тормоза с вентилируемыми дисками, есть блокировка дифференциала На седельных тягачах 5490 применяют гипоидные ведущие мосты Daimler

Кабина

Свой магистральный тягач вполне могли бы сделать в Челнах и своими силами. Под тем же индексом 5490 шла работа над совершенно другой машиной: с кабиной, разработанной по заданию ОАО «КАМАЗ» южнокорейской инжиниринговой компанией DMEC, входящей в состав Kia Motors, которая, в свою очередь, с конца 90-х принадлежит Hyundai Corporation. А Hyundai Motor серьезно сотрудничает с Daimler. Были уже готовы опытные образцы всего семейства этих кабин: широкие и узкие, со спальником и дневные, короткие. Очень неплохие получались кабины, только с интерьером было непонятно. Сейчас на КАМАЗ-5490 ставят кабину Mercedes-Benz Axor.

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Фото: Николай Мордовцев, Виталий Зудин