Такие регистрационные знаки (типа 1А) допускаются только сзади, поясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников. Штраф за нарушение — 500 рублей.

У меня машина из Японии. Можно ли поставить квадратный номер по новому стандарту не только сзади, но и спереди?

Я. Северов, Хабаровский край

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Нельзя. В соответствии с приложением Ж к ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» на транспортных средствах с нестандартным местом крепления регистрационных знаков допускается установка заднего регистрационного знака типа 1А (как вы его назвали, «квадратный») вместо регистрационного знака типа 1.

Управление транспортным средством с таким знаком, установленным спереди, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ.

А что насчет желтых поворотников? Можно!

Фото: «За рулем» и Unsplash