Москвич-«колхозник»: подзабытый проект СССР

«Сельская» модификация Москвича с индексом 21406 выпускалась с 1978 по 1987 год.

Основные изменения Москвича-21406 по сравнению с обычным 2140 были направлены на максимальное упрощение обслуживания в условиях отсутствия как нормальных дорог, так и сервиса. Дефорсированный с 75 до 68 л.с. двигатель работал на низкооктановом бензине А‑76, тормоза были барабанными.

Москвич-21406 оборудовали штампованным поддоном, установленным под передней частью двигателя. При движении по разбитой дороге он надежно защищал от повреждений литой алюминиевый масляный картер и корпус масляного фильтра. Увеличили клиренс под передней подвеской, а усиленные рессоры заднего моста имели девять листов вместо шести.

Автомобиль — само собой, с задней буксирной проушиной — снабжался буксирным тросом. Внешне Москвич-21406 отличался отсутствием на колесах декоративных колпаков. Для защиты резьбы на шпильках применили глухие гайки.

«Деревенскую» версию выпускали до 1987 года.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что одним из самых редких автомобилей СССР был Москвич? Точнее, Иж-Сатурн на базе 408-го.

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Фото: из архива автора