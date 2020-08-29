Как же улучшились китайцы: Haval H9 против авторитета

Думаете, результаты встречи китайца с японцем предрешены? Это вряд ли!

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Может ли «китаец» стать ровней авторитету в стане внедорожников? У нас на тест-драйве оказался Haval H9 с 2-литровым 245‑сильным бензиновым турбомотором в максимальной комплектации Premium за 2 875 000 рублей, которому предстояло соперничать с Mitsubishi Pajero Sport с 2,4-литровым дизелем мощностью 181 л.с. в топ-версии Ultimate за 3 265 000 рублей. Коробки в обоих случаях — 8-ступенчатый автомат.

Компоновка интерьеров подкидывает первое серьезное отличие, ведь Haval 7-местный, а в Pajero Sport два ряда сидений, причем для российского рынка это безальтернативно. По другим «интерьерным» пунктам японская машина несколько отыгрывается: например, пользоваться ее мультимедийкой приятнее, чем явно слабым комплексом Haval H9.

Интересно сравнить внедорожники в городских условиях: Хавейл буквально летит над выбоинами в асфальте, Митсу на его фоне кажется слишком жестким. По разгонной динамике — паритет, а вот тормоза явно лучше у Pajero Sport. Китайский внедорожник берет свое в быстром преодолении проселка, позволяя больше, чем Mitsubishi.

А вот на раскисшей после дождей глинистой поляне тяжко придется обоим. И это несмотря на внедорожный арсенал, ведь это не бестолковые паркетники, а реальные машины для нашего бездорожья.

Что заставило задуматься:

Haval H9 вне дороги не хуже, чем Mitsubishi Pajero Sport с его легендарной системой Super Select.

На асфальте Haval тише и комфортнее, оснащен лучше и стоит на 400 000 рублей меньше.

Проблем с надежностью у него пока не выявлено, ликвидность на вторичке высокая.

Зато обслуживать и ремонтировать Mitsubishi проще за счет развитого сервиса, а запчастей — море.

А на рынке б/у автомобилей кроме этих двух есть еще Land Cruiser Prado.

Более подробно ознакомиться с результатами нашего теста, вы можете в сентябрьском номере «За рулем» (скоро в продаже).

Если ищете недорогой рамный внедорожник с пробегом, стоит также почитать про SsangYong Kyron.