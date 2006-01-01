SsangYong Kyron с пробегом: 3 плюса, 4 минуса

Для российского рынка Кайроны собирали в Набережных Челнах и Владивостоке. Рестайлинг прошел уже в 2007 году — отредактировали внешность и салон, а в России к единственному турбодизелю добавили бензиновый атмосферник. Доля машин с задним приводом на вторичном рынке — около 3%.
ДОСТОИНСТВА
- Рамный внедорожник с подключаемым полным приводом и «понижайкой».
- «Корейская» цена, притом что многие основные агрегаты — мерседесовские.
- Щедро оснащен.
НЕДОСТАТКИ
- Низкий ресурс многих узлов и деталей.
- Посредственные ходовые качества.
- Недешевое обслуживание.
- Слабая защита от коррозии, особенно у машин первых трех лет выпуска.
МОТОРЫ
Официально у нас продавали автомобили с 2,3‑литровым бензиновым двигателем (150 л.с.) и 2‑литровым турбодизелем (141 л.с.). Оба мотора — разработки Mercedes-Benz.
У дизеля D20DT довольно много врожденных особенностей. Зоны риска: уплотнительные кольца теплообменника, вакуумный модулятор турбины, гидронатяжитель цепи ГРМ. Сама цепь живучая. Иногда прикипают свечи накаливания. Морозов этот мотор не любит, рекомендованы предпусковой подогреватель и турботаймер как мера против перегрева турбины. Всё остальное — примерно как у всех. А вот качество нестабильное: многие моторы без запинок ходят 200 тысяч, а некоторые начинают разнообразно сыпаться после 50 000 км. При выборе желательна углубленная диагностика.
Бензиновый G23D близок к идеалу. Возможны течи сальников и прокладок, случаются отказы некоторых датчиков, но заявленный ресурс в 300 000 км не вызывает сомнений.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Механическая коробка — долгожитель, хотя и славится нечетким включением передач. Замена сцепления и заодно двухмассового маховика требуется к 130–150 тысячам.
Надежен и старый 4‑ступенчатый автомат M74LE производства австралийской фирмы BTR. В 2010‑м его сменил 6‑ступенчатый M78 со слишком уязвимым гидроблоком и неравномерным износом фрикционов. Все это усугублялось тем, что электроника позволяла АКП работать в режиме перегрева до +145 градусов, хотя и 130 градусов для этой коробки — критический режим. В 2011‑м М78 модернизировали, облегчив некоторые недомогания и подняв ресурс.
Также в паре с дизелем доступен мерседесовский 5‑ступенчатый автомат (722.6) с очень хорошей репутацией — он иногда переживает сам мотор.
Остальные узлы трансмиссии, к сожалению, очень хлопотные. В раздаточной коробке гниют контакты на разъемах электродвигателей (их наловчились закрывать от грязи пластиковыми чехлами). Под нагрузками растягивается цепь привода, выходят из строя вакуумные муфты, быстро изнашиваются крестовины и подшипники, а несколько соединений нужно шприцевать каждые 5000 км.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ
- Жестко подключаемый полный привод (схема part-time без межосевого дифференциала) нельзя применять на сухом асфальте.
- В подвеске сыпучим считается практически всё, кроме амортизаторов. Пружины часто заменяют более прочным неоригиналом от других моделей. В реальности ресурс элементов сильно зависит от характера дорог и режимов езды по ним.
- Часто барахлит механизм складывания зеркал, перегорают лампы ближнего света и габариты.
- На вторичке очень много машин после регулярной суровой эксплуатации на бездорожье.
Euro NCAP: тест не проводился
Самое массовое предложение на вторичке: Kyron 2.0 TD, АКП, 4×4
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Kyron 2.3, МКП, 4×4
ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Great Wall Hover, Hyundai Santa Fe, Suzuki Grand Vitara, Mitsubishi Pajero, УАЗ Патриот
Фото: фирма-производитель