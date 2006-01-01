SsangYong Kyron с пробегом: 3 плюса, 4 минуса

Недорогой рамный полноприводник нынче редкость. Эта модель как раз из таких, а найти ее можно только на вторичке.

Для российского рынка Кайроны собирали в Набережных Челнах и Владивостоке. Рестайлинг прошел уже в 2007 году — отредактировали внешность и салон, а в России к единственному турбодизелю добавили бензиновый атмосферник. Доля машин с задним приводом на вторичном рынке — около 3%.

ДОСТОИНСТВА

Рамный внедорожник с подключаемым полным приводом и «понижайкой».

«Корейская» цена, притом что многие основные агрегаты — мерседесовские.

Щедро оснащен.

Выглядит как иномарка внутри и снаружи, но нестабильное качество изготовления многих узлов роднит Kyron с отечественной техникой.

НЕДОСТАТКИ

Низкий ресурс многих узлов и деталей.

Посредственные ходовые качества.

Недешевое обслуживание.

Слабая защита от коррозии, особенно у машин первых трех лет выпуска.

МОТОРЫ

Официально у нас продавали автомобили с 2,3‑литровым бензиновым двигателем (150 л.с.) и 2‑литровым турбодизелем (141 л.с.). Оба мотора — разработки Mercedes-Benz.

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У дизеля D20DT довольно много врожденных особенностей. Зоны риска: уплотнительные кольца теплообменника, вакуумный модулятор турбины, гидронатяжитель цепи ГРМ. Сама цепь живучая. Иногда прикипают свечи накаливания. Морозов этот мотор не любит, рекомендованы предпусковой подогреватель и турботаймер как мера против перегрева турбины. Всё остальное — примерно как у всех. А вот качество нестабильное: многие моторы без запинок ходят 200 тысяч, а некоторые начинают разнообразно сыпаться после 50 000 км. При выборе желательна углубленная диагностика.

Бензиновый G23D близок к идеалу. Возможны течи сальников и прокладок, случаются отказы некоторых датчиков, но заявленный ресурс в 300 000 км не вызывает сомнений .

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Механическая коробка — долгожитель, хотя и славится нечетким включением передач. Замена сцепления и заодно двухмассового маховика требуется к 130–150 тысячам.

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Надежен и старый 4‑ступенчатый автомат M74LE производства австралийской фирмы BTR. В 2010‑м его сменил 6‑ступенчатый M78 со слишком уязвимым гидроблоком и неравномерным износом фрикционов. Все это усугублялось тем, что электроника позволяла АКП работать в режиме перегрева до +145 градусов, хотя и 130 градусов для этой коробки — критический режим. В 2011‑м М78 модернизировали, облегчив некоторые недомогания и подняв ресурс.

Также в паре с дизелем доступен мерседесовский 5‑ступенчатый автомат (722.6) с очень хорошей репутацией — он иногда переживает сам мотор .

Остальные узлы трансмиссии, к сожалению, очень хлопотные. В раздаточной коробке гниют контакты на разъемах электродвигателей (их наловчились закрывать от грязи пластиковыми чехлами). Под нагрузками растягивается цепь привода, выходят из строя вакуумные муфты, быстро изнашиваются крестовины и подшипники, а несколько соединений нужно шприцевать каждые 5000 км.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Жестко подключаемый полный привод (схема part-time без межосевого дифференциала) нельзя применять на сухом асфальте.

В подвеске сыпучим считается практически всё, кроме амортизаторов. Пружины часто заменяют более прочным неоригиналом от других моделей. В реальности ресурс элементов сильно зависит от характера дорог и режимов езды по ним.

Часто барахлит механизм складывания зеркал, перегорают лампы ближнего света и габариты.

На вторичке очень много машин после регулярной суровой эксплуатации на бездорожье.

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Самое массовое предложение на вторичке: Kyron 2.0 TD, АКП, 4×4

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Kyron 2.3, МКП, 4×4

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Фото: фирма-производитель