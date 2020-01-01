Автопарковщик что-то задел. Производитель ответит?

Нет. Ответ есть в инструкции.

Функция автоматической парковки работает в условиях ограниченного пространства и на минимальной скорости. Увы, это не означает, что на нее можно полностью положиться. Даже с учетом того, что нынешние системы берут на себя не только вращение рулем, но и переключение передач с торможением.

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Тесты автопилота на дорогах общего пользования проходят на особых условиях, и все аварии с его участием разбираются с особым вниманием. И хотя уже есть территории, где допускается ездить без водителя вообще (в частности, в США и в России), эксплуатацию таких машин проводит сам разработчик автоматики, а не сторонний человек. Даже распиаренный «автопилот» Теслы — это тот же умный «круиз», помощник, а не заменитель. Не по всем случившимся с Теслой авариям были обнародованы вердикты. Но если бы хоть в одной признали виновным разработчика, это бы мигом раструбили. Пока же максимум из судебной практики — запрет использовать термин «автопилот» в рекламных материалах Теслы. Очередной запрет недавно вынесли в Германии.

Автопарковщик из той же серии. Он лишь помогает человеку, но не замещает. Его способности не столь уникальны, как кому-то может показаться. Так, при движении назад он опирается на показания обычных ультразвуковых датчиков штатного парктроника. Ребенка, велосипед и машину они, конечно, заметят. А вот узкий столбик или дерево, попавшие в мертвую зону, могут и проигнорировать. Столкновение с ними — это тоже ДТП. Поэтому не забывайте сами следить за окружающей обстановкой. В инструкции к любому автомобилю вы найдете оговорку: при использовании автопарковщика смотрите на дорогу. Соответствующее предупреждение будет и на дисплее.

Модели концерна Volkswagen четче других сообщают водителю: смотри на дорогу!

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Осенью 2015 года компания Volvo пошла на оригинальный маркетинговый шаг. Шведы пообещали компенсировать ущерб, который будет нанесен при ошибке системы автоматической парковки на их машинах. Они гарантировали, что их электроника работает безупречно. После этого в СМИ не было сообщений о том, что кто-то из владельцев Volvo обратился за возмещением. Даже если такие прецеденты и были, на официальном уровне через пресс-службу их по понятным причинам не афишировали. Но другие производители идею не подхватили.

Тогда же, пять лет назад, компания Volvo заявила, что в 2020 году водители машин этого бренда перестанут погибать и получать травмы в ДТП. Это станет возможным благодаря продвинутым системам активной и пассивной безопасности. Собственно, такой же рекламный ход, как с автопарковщиком: автомобили Volvo действительно безопасны, но не лучше одноклассников, которые столь громких заявлений не делают.

В общем читайте инструкции и обращайте внимание на надписи на экране: маневры на минимальной скорости под действием искусственного интеллекта остаются в зоне ответственности водителя. Не отвлекайтесь!